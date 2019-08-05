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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6563
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.08.19 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
В сберкассе у меня счёт

Герман Оскарович и до вас добрался? :lol:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17019
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.08.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Герман Оскарович и до вас добрался? :lol:

Сбер Касса, как была у нас,так и осталась.
А вы свою, в Нур - Банк, наверное переименовали?... :lol: :oops: :-P
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6563
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.08.19 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Сбер Касса, как была у нас,так и осталась.

Россия вслед за СССР так и держит немцев за ...ки. :lol:
Цитата:
drakon:
Нур - Банк

Предпочитаю Каспий.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


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Сообщений: 4359
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня кружка из Штутгарта,
Из нее дома кофие и чай пью.
Она со мной уже почти двадцать пять лет.
А из Мюнхена ручной работы под пиво. Подарок. Тоже всегда.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17019
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.08.19 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
из Штутгарта,

Цитата:
alex_60:
из Мюнхена

И тарелки, на стенах наверное висят.
С надписью " Привет любимому" из
Кёльна... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4359
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И тарелки

Нет. Тарелка у меня с тех времен одна, в коридоре висит. с Загреба.
Заклеенная сто раз.
Зато память навсегда. Остальные это другое.

[Исправлено: alex_60, 05.08.2019 - 19:25]
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17019
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.08.19 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Тарелка у меня с тех времен одна,

О чём я и говорю... :lol: :oops: :-P
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4359
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этой тарелке из Загреба Тридцать пять лет.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17019
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.08.19 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Тридцать пять лет.

Алекс, в 24 года, ты уже начал,
по заграницам ездить?... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4359
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.08.19 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
в 24 года, ты уже начал, по заграницам ездить?..

я же телетайпограмму тебе высылал, забыл.
иванову, петрову прибыть.иметь справку о зарплате.
с собой иметь три рубля.
или фоту с парижу забыл, на фоне башни?
но париж был позднее.
первый был , загреб, альпы на новый год. лыжи.

[Исправлено: alex_60, 06.08.2019 - 12:42]
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§ Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 349
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 06.08.19 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Алекс, в 24 года, ты уже начал, по заграницам ездить?...
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17019
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.08.19 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, в те годы, по заграницам ездили,
только Коммунисты и КГБешники.
Кто Вы, доктор Алекс?... 8-) :-o
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4359
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.08.19 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
только Коммунисты и КГБешники.


комсомольцем остался, в коммунисты не прошел..
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4359
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.08.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с тех альп куртка и кепи до сих пор со мной..
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17019
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.08.19 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
в коммунисты не прошел..

Да,Алекс, не успел ты.
Разогнали нас... :lol: :oops:
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