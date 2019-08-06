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§ NG.kz
В районе 11 школы очередная коммунальная авария
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36383
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.08.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Два порыва холодной воды произошли сегодня в районе 11 школы. Первый - это во дворе дома 246 по улице Алтынсарина. Вся вода потекла по улице Орджоникидзе, в сторону Кайрбекова.
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§ Козлов я
Re: В районе 11 школы очередная коммунальная авария
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 349
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 06.08.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чкалова между 7 и 8 мкр тоже сегодня залита водой.
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§ Гриня
Re: В районе 11 школы очередная коммунальная авария
Гриня


(Пользователи)
Сообщений: 629
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 06.08.19 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё правильно,давно закончили там ремонт,пора эти Лермонтова- Алтынсарина перекапывать.
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§ Fasd
Re: В районе 11 школы очередная коммунальная авария
Fasd


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 06.08.19 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наступил судный день для Костанай-Су.
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§ JereK
Re: В районе 11 школы очередная коммунальная авария
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1397
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 06.08.19 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По всему городу порывы. Видать, создают основу для поднятия стоимости.
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