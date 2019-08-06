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§ NG.kz
Склад боеприпасов взорвался в России
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36383
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.08.19 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Взрывы и пожар на складе боеприпасов в воинской части в Ачинском районе Красноярского края в России произошли вчера, 5 августа. По предварительным данным, на складах хранились мины и зенитные патроны.
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§ Гриня
Re: Склад боеприпасов взорвался в России
Гриня


(Пользователи)
Сообщений: 629
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 06.08.19 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Операция "Ы" ."всё уже украдено,до нас..." и еще много похожих крылатых фраз из данного произведения.
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