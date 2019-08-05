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§ NG.kz
В Костанае завершился чемпионат РК по картингу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36379
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.08.19 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чемпионат РК по картингу завершился вчера, 4 августа. Соревновались спортсмены из Рудного, Костаная, Караганды и Кызылорды. Последние не смогли участвовать в заключительном этапе и в командном зачёте оказались внизу турнирной таблицы.
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§ electro
В Костанае завершился чемпионат РК по картингу
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 33
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 05.08.19 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Как отметил его отец Влада Виктор

Здесь одно из слов явно лишнее :-x

[Исправлено: electro, 05.08.2019 - 20:44]
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* zloy kyrgyz
Re: В Костанае завершился чемпионат РК по картингу
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 59
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 05.08.19 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
костанаец- с маленькой буквы, Свой кард я купил в России-кард это ножик восточный а машина-карт, скорость кардов на прямой достигает 180 км/ч-опять кард, костанайцами и рудничанами- и опять с маленькой буквы. Не прткапываюсь :-)
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§ Георгий ГОВОРОВ
В Костанае завершился чемпионат РК по картингу
Георгий ГОВОРОВ


(Журналисты)
Сообщений: 7
Регистрация: 01.03.19
Отправлено: 05.08.19 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Исправили, спасибо.
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§ Георгий ГОВОРОВ
В Костанае завершился чемпионат РК по картингу
Георгий ГОВОРОВ


(Журналисты)
Сообщений: 7
Регистрация: 01.03.19
Отправлено: 05.08.19 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо, что внимательно читаете наши публикации. Вы правы, правильно писать карт. Мы исправим. Однако, костанаец и рудничанин пишутся с маленькой буквы. Но если "житель Костаная", то с большой.
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* zloy kyrgyz
Re: В Костанае завершился чемпионат РК по картингу
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 59
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 05.08.19 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Георгий-совет, перед тем как делать маневр для взятия нужного ракурса при фотографирования приезжей звезды, убедитесь что сзади вас нет кучи ваших коллег а особенно сьемочной группы снимающей все действо на камеру и транслирующих все это онлайн на лэд-экран) ваш портфель немного загораживал обзор) не прикапываюсь :-)
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§ сайлау курманов
Re: В Костанае завершился чемпионат РК по картингу
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3120
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 05.08.19 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Участники все славянской наружности. Очень странно
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* maxsaf
В Костанае завершился чемпионат РК по картингу
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2649
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

А на скачках - наоборот. И правда, странно ))
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