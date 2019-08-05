zloy kyrgyz Re: В Костанае завершился чемпионат РК по картингу #5





(Пользователи) Сообщений: 59

Регистрация: 27.06.19 (Пользователи) Отправлено: - 21:19 Георгий-совет, перед тем как делать маневр для взятия нужного ракурса при фотографирования приезжей звезды, убедитесь что сзади вас нет кучи ваших коллег а особенно сьемочной группы снимающей все действо на камеру и транслирующих все это онлайн на лэд-экран) ваш портфель немного загораживал обзор) не прикапываюсь