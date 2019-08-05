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§ NG.kz
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36379
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.08.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат Мажилиса Парламента РК от фракции "Ак жол" Дания Еспаева высказалась по поводу приговора двум проводникам, изнасиловавшим пассажирку поезда. Она считает, что изнасилование следует отнести к тяжким преступлениям, а к серийным насильникам применять химическую кастрацию.
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* maxsaf
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2649
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Сначала вы наши ценности разваратили Теперь упрекаете, что утрачиваем

Это спор о курице и яйце
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§ Серый волк
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10528
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 05.08.19 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну НАКОНЕЦто! Я уж думал, что всё! Операцыя "Ы" отменяется! :lol:
Немного нужно описать тяжелейшее положение до этого замечатльного явления!
Все без исключения цивилизованные страны обитают в невероятном хайпе и новомоднейшем течении обвинять своих лучших деятелей культуры в очень сексуальных домогательствах. Прямо повально, и Харви Вайнштейны в копилку и все подряд.
Чтоб не отставать от передовых в прямом смысле стран, в недрах не скажем где, была разработана операцыя "Ы" 21 века.
В Астане-Нурсултане сами понимаете не получится. :-)
Вы только одним глазом посмотрите на фото заднего плана и всё мгновенно станет понятно. Экс Астана наводнена неспособными депутатами, вышедшими в тираж бывшими акимами, и непобоюсь совсем страдающими от нездоровья чиновниками. Какие домогательства, если труха сыпется и лысина сверкает как кумпол байтерека?
Да и вы можете назвать хоть одного режиссера из Астаны??
Тимур Бекмамбетов не подпишется точно, он сейчас девок в Крыму полирует на съемках, и ему ни разу не интересно будет играть эту роль. :-)
В общем ситуёвина была крайне удручающая! :-)
Никак в список цивилизованных стран с букетами секси шоу не попасть! :-)
Прощай общественное мнение мирового сообщества! :-)

Но орги, (организаторы операций, а не оргий ) не сдавались!
Наконец была найдена она! Единственная и неповторимая.
Общественно важная и очень даже сочная, наверное.
И всё завертелось!
Место нового поезда было идеально.
Посмотрите какой у нас поезд!!!
Загляденье, выбирать древний икарус рудненского ПАТП было бы явно провалом!
Это могло произойти только в божественном Тальго.
:lol: Цитата:
maxsaf:
Я не могу себе представить бизнес-вумен, которая налоговую и финпол не боится, а двум балбесам НЕТ сказать не может.

Таки да! Вы представляете сколько усилий наверняка было приложено с момента посадки в пустой вагон чтоб соблазнить двух оболтусов, сующих иногда пипирки во все дырки их вагона? Чтоб они не боялись, не стеснялись?
Наверняка были обворожительные проверки билета, грациозное расстилание постели, сногсшибательные голые проходы за кипяточком с танцами у шеста-поручня. И может быть даже больше, мы точно не знаем всех задумак этого сценария, но думаю там работали лучшие таланты страны.
И вот, когда по рассчетам задумавших операцию "Ы" поезда стал отстукивать Ко-ст-ан-ай-ская все наконец свершилось! (это очень важно, так как орги точно знали что здесь безопасно и украдены все без исключения даже дороги)

И теперь НАКОНЕЦ! Всё хорошо!
Страна торжественно присоединилась к ведущим мировым державам.
Канада! Подвигайся! У нас все как у вас и даже лучше!
Вайнштейн отодвинут.
Бекмамбетов в дикой зависти грызет титьки крымских актерок местного ДК в Керчи!
Ура!
В Астане наверное трудно достать билеты на Тальго, куда женщины от лысых депутатов и вышедших в тираж акимов бегут с вожделенными билетами!
На сайт КТЖ обрушиваются толпы томных немок, завсегдатаев массажных салунов на турецких курортах! :-)
Жизнь бьёт ключом! :-)
Скоро пойдет туризм, можно будет ещё закупить поезда! :-)

Можно сказать браво!
Первое успешное дело при новом рулевом и огромная прибавка к имиджу страны сразу до призовых мест!



:lol:
Дорогие девушки, извиняйте. Первым делом самолёты! Тем более, что наш лайнер Тальго вывез нас только что в самые цивилизованные страны наравне с всяким Вайнштейном, ко всему прочему старому и неаппетитному! А проводники Тальго молодые и отлично справились не хуже самого лучшего немецкого группового шедевра подпольного кинематографа!

Так что ура! Ура.:-)
И обязательно нужно отметить, что это явление произошло на территории нашей области! :-)
Предлагаю ближайшую улицу Гагарина срочно ПереПереименовать в честь этого события! Пока злые дядьки изучающие расписания не сказали, что незнающие географию ошиблись и поезд не мог в это время по костанайской ехать.
Этого никак допускать нельзя!

:lol:

[Исправлено: Серый волк, 05.08.2019 - 14:54]
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§ Серый волк
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10528
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 05.08.19 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главное теперь хвост.... тьфу, главное теперь всё образцово раскрутить так, чтоб Харви Вайнштейн от зависти спился на задворках Голливуда!
А Бекмамбетов срочно попросился работать в Костанае!
:lol:

Харви Вайнштейн удручён...
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§ таноми52
Re: Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 866
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.08.19 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Серый волк



«what the fuck?»
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§ abaika95
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 143
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.08.19 - 18:19
Комментарий удален модератором.
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§ Victor Yang
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11784
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.08.19 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Ну НАКОНЕЦто!

Вот веселье-то, а?! В Казахстане женщину изнасиловали, она не стала кричать - чем не повод постебаться? У тебя, Серый, есть дальше куда расти - над убийствами поржать, даже можно найти какую-нибудь параллель в Европе. Давай, жги, чО.
Так и до доведения до самоубийства недалеко, будь она из нашей области и читай НГ.

Насчет версии "развода" насильников - очень слабо. Так можно разводить в увеселительных местах, предварительно оценив, кто из посетителей при деньгах. Обвинять так проводников - ну неэффективно это будет.

[Исправлено: Victor Yang, 05.08.2019 - 19:11]
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* maxsaf
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2649
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Ну не знаю, не знаю, за этих двоих контора обещнулась платить... это так, к слову.
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* maxsaf
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2649
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Эх, волчара, загубил ты свою политическую карьеру на заре. Общество не принимает такую точку зрения. "Спрыгни", пока не поздно, скажи что пошутил, иначе ждет забвение форумное и почти всеобщий бойкот, участь Харви.

[Исправлено: maxsaf, 05.08.2019 - 21:43]
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§ abaika95
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 143
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.08.19 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поджди может это такой пиар-ход серый же спец в психологии,сейчас какнибудь красиво выкрутит
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§ Victor Yang
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11784
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.08.19 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
за этих двоих контора обещнулась платить...

Контора заплатит за себя. Да и заранее не было известно - будет за них платить кто или нет. Хлипко и ненадёжно.
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