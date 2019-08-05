Ну НАКОНЕЦто! Я уж думал, что всё! Операцыя "Ы" отменяется!

Немного нужно описать тяжелейшее положение до этого замечатльного явления!

Все без исключения цивилизованные страны обитают в невероятном хайпе и новомоднейшем течении обвинять своих лучших деятелей культуры в очень сексуальных домогательствах. Прямо повально, и Харви Вайнштейны в копилку и все подряд.

Чтоб не отставать от передовых в прямом смысле стран, в недрах не скажем где, была разработана операцыя "Ы" 21 века.

В Астане-Нурсултане сами понимаете не получится.

Вы только одним глазом посмотрите на фото заднего плана и всё мгновенно станет понятно. Экс Астана наводнена неспособными депутатами, вышедшими в тираж бывшими акимами, и непобоюсь совсем страдающими от нездоровья чиновниками. Какие домогательства, если труха сыпется и лысина сверкает как кумпол байтерека?

Да и вы можете назвать хоть одного режиссера из Астаны??

Тимур Бекмамбетов не подпишется точно, он сейчас девок в Крыму полирует на съемках, и ему ни разу не интересно будет играть эту роль.

В общем ситуёвина была крайне удручающая!

Никак в список цивилизованных стран с букетами секси шоу не попасть!

Прощай общественное мнение мирового сообщества!



Но орги, (организаторы операций, а не оргий ) не сдавались!

Наконец была найдена она! Единственная и неповторимая.

Общественно важная и очень даже сочная, наверное.

И всё завертелось!

Место нового поезда было идеально.

Посмотрите какой у нас поезд!!!

Загляденье, выбирать древний икарус рудненского ПАТП было бы явно провалом!

Это могло произойти только в божественном Тальго.

Цитата: maxsaf:

Я не могу себе представить бизнес-вумен, которая налоговую и финпол не боится, а двум балбесам НЕТ сказать не может.

Таки да! Вы представляете сколько усилий наверняка было приложено с момента посадки в пустой вагон чтоб соблазнить двух оболтусов, сующих иногда пипирки во все дырки их вагона? Чтоб они не боялись, не стеснялись?

Наверняка были обворожительные проверки билета, грациозное расстилание постели, сногсшибательные голые проходы за кипяточком с танцами у шеста-поручня. И может быть даже больше, мы точно не знаем всех задумак этого сценария, но думаю там работали лучшие таланты страны.

И вот, когда по рассчетам задумавших операцию "Ы" поезда стал отстукивать Ко-ст-ан-ай-ская все наконец свершилось! (это очень важно, так как орги точно знали что здесь безопасно и украдены все без исключения даже дороги)



И теперь НАКОНЕЦ! Всё хорошо!

Страна торжественно присоединилась к ведущим мировым державам.

Канада! Подвигайся! У нас все как у вас и даже лучше!

Вайнштейн отодвинут.

Бекмамбетов в дикой зависти грызет титьки крымских актерок местного ДК в Керчи!

Ура!

В Астане наверное трудно достать билеты на Тальго, куда женщины от лысых депутатов и вышедших в тираж акимов бегут с вожделенными билетами!

На сайт КТЖ обрушиваются толпы томных немок, завсегдатаев массажных салунов на турецких курортах!

Жизнь бьёт ключом!

Скоро пойдет туризм, можно будет ещё закупить поезда!



Можно сказать браво!

Первое успешное дело при новом рулевом и огромная прибавка к имиджу страны сразу до призовых мест!









Дорогие девушки, извиняйте. Первым делом самолёты! Тем более, что наш лайнер Тальго вывез нас только что в самые цивилизованные страны наравне с всяким Вайнштейном, ко всему прочему старому и неаппетитному! А проводники Тальго молодые и отлично справились не хуже самого лучшего немецкого группового шедевра подпольного кинематографа!



Так что ура! Ура.

И обязательно нужно отметить, что это явление произошло на территории нашей области!

Предлагаю ближайшую улицу Гагарина срочно ПереПереименовать в честь этого события! Пока злые дядьки изучающие расписания не сказали, что незнающие географию ошиблись и поезд не мог в это время по костанайской ехать.

Этого никак допускать нельзя!







[Исправлено: Серый волк, 05.08.2019 - 14:54]