alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1789





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4349

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:33 У меня кружка из Штутгарта,

Из нее дома кофие и чай пью.

Она со мной уже почти двадцать пять лет.

А из Мюнхена ручной работы под пиво. Подарок. Тоже всегда.