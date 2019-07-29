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§ NG.kz
Нужен «транспорт» для Алмата
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36378
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.07.19 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этот раз у нас в проекте старые знакомые - два брата-близнеца. Одному из них очень нужна специализированная коляска, для приобретения которой необходимо собрать 450 000 тенге.
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* Елена Пикельная
Re: Нужен «транспорт» для Алмата
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 276
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 29.07.19 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Два человека, регулярно помогающих проекту: Сания-ханум и читатель, не желающий себя называть, внесли в кассу "Нужных денег" по 10 000 тенге. Спасибо за постоянную помощь!
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* Елена Пикельная
Нужен «транспорт» для Алмата
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 276
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 05.08.19 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы до последнего дня тянули с подсчетом суммы, собранной за время 88-го тура. Хотели собрать побольше денег на коляску для Алмата. На данный момент собрано 359 200 тенге. Грубо говоря, не хватает 90 000 тенге. Мы поедем вручать собранные средства завтра, до обеда. Если кто-то еще желает помочь сократить разрыв между собранным и необходимым, вы можете это сделать сегодня, либо завтра утром.

[Исправлено: Елена Пикельная, 05.08.2019 - 13:37]
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* Елена Пикельная
Нужен «транспорт» для Алмата
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 276
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 05.08.19 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наша касса пополнилась еще тремя взносами на Каспи-голд: на 2 000, 1 000 и 500 тенге. Теперь у нас на 3 500 тенге больше. Спасибо!

[Исправлено: Елена Пикельная, 05.08.2019 - 16:49]
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