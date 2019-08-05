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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6561
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.08.19 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
В сберкассе у меня счёт

Герман Оскарович и до вас добрался? :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17014
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.08.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Герман Оскарович и до вас добрался? :lol:

Сбер Касса, как была у нас,так и осталась.
А вы свою, в Нур - Банк, наверное переименовали?... :lol: :oops: :-P
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6561
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.08.19 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Сбер Касса, как была у нас,так и осталась.

Россия вслед за СССР так и держит немцев за ...ки. :lol:
Цитата:
drakon:
Нур - Банк

Предпочитаю Каспий.
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