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≡ Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36378
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.08.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат Мажилиса Парламента РК от фракции "Ак жол" Дания Еспаева высказалась по поводу приговора двум проводникам, изнасиловавшим пассажирку поезда. Она считает, что изнасилование следует отнести к тяжким преступлениям, а к серийным насильникам применять химическую кастрацию.
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* maxsaf
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2643
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
БДСМ под запретом

Это уже подразумевает согласие ))
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§ Обликоморале
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6561
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.08.19 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Привет с Украины. :lol:
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* maxsaf
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2643
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Шведский парламент одобрил закон «О согласии на секс», согласно которому партнеру нужно получить согласие другого партнера

Этой цивилизации точно хана.
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* maxsaf
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2643
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Вот такую бумагу надо для начала проводникам раздать
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* maxsaf
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2643
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Познакомился с кем-то, сначала бумагу на подпись, а уж потом кино,вино,домино.
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§ Обликоморале
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6561
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.08.19 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Этой цивилизации

Может, когда осенью 51 зону в США возьмут добровольцы, что то и изменится. 8-)
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§ Обликоморале
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6561
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.08.19 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
сначала бумагу на подпись, а уж потом кино,вино,домино.

скоро так и будет :-(
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* maxsaf
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2643
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
скоро так и будет

А че улыбка кислая? Нормальный вариант, сначала будет диковато, потом свыкнутся и начнут сходу подписывать, не читая )))
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* maxsaf
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2643
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Едешь с подругами в баню, и бумагу им хрясь на стол. А то подумают, что мыться привезли.))
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§ Обликоморале
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6561
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.08.19 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А че улыбка кислая?

Так это же всё ваши евро-амеро ценности.
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* maxsaf
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2643
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Так это же всё ваши евро-амеро ценности.

С вашими ценностями этот вопрос совсем по другому решили бы. Но вы свои ценности утрачиваете. Встречайте новые.
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