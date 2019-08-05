/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Пережившая насилие в "Тальго" обратилась к казахстанцам		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Пережившая насилие в "Тальго" обратилась к казахстанцам
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36376
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.08.19 - 08:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пережившая насилие в поезде "Тальго" поблагодарила всех неравнодушных казахстанцев за поддержку. Обращение девушки опубликовал в своем Facebook фонд "НеМолчи.kz".
Читать новость

* alex_60
Re: Пережившая насилие в "Тальго" обратилась к...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4340
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 08:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ждем оценку двух местных экспертов .
Профайл

* maxsaf
Re: Пережившая насилие в "Тальго" обратилась к...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2618
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дать депутатскую неприкосновенность. И мандат. И улицу назвать.
Профайл

* maxsaf
Пережившая насилие в "Тальго" обратилась к казахстанцам
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2618
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этих двоих вместе с судьей - максимально строго, чтоб даже "нармальные" мужики как от огня шорохались

[Исправлено: maxsaf, 05.08.2019 - 09:49]
Профайл

§ Vital
Пережившая насилие в "Тальго" обратилась к казахстанцам
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7851
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.08.19 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это письмо не че не говорит. Завтра другая сторона напишит такое же или даже круче, на уровне Голливуда.

[Исправлено: Vital, 05.08.2019 - 08:50]
Профайл

* maxsaf
Пережившая насилие в "Тальго" обратилась к казахстанцам
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2618
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Это письмо говорит, что те двое уже ничего никогда не напишут
Профайл

§ abaika95
Re: Пережившая насилие в "Тальго" обратилась к...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 138
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.08.19 - 09:54
Комментарий удален модератором.
Профайл

* maxsaf
Пережившая насилие в "Тальго" обратилась к казахстанцам
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2618
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обращаюсь к женам. Мужики устроены примитивно: там включается, тут выключается. Если вы хотите, чтобы они с работы возвращались домой - отправляйте их с полным желудком и пустыми "колокольчиками", очень пустыми, аж в минус, шоб дня три восстанавливались. ))
Профайл

§ Vital
Пережившая насилие в "Тальго" обратилась к казахстанцам
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7851
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.08.19 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Бро, ты давай завязывай такие советы жёнам давать))) А если мужику нужно уйти из дому на "чаепитие" как раз с пустым животом и с полными "колокольчиками". 8-)

[Исправлено: Vital, 05.08.2019 - 09:43]
Профайл

* maxsaf
Пережившая насилие в "Тальго" обратилась к казахстанцам
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2618
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Ну тогда и жен судить по статье "халатность" :-)
Профайл

§ Сергей_я
Re: Пережившая насилие в "Тальго" обратилась к...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2752
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 05.08.19 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Этих двоих вместе с судьей - максимально строго

особенно судью. Его вина в том, что срок дали такой. Все ж прекрасно понимают почему он такой маленький.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 50, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 50
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 176
Пользователей: 4
Всего: 180

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх