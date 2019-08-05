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§ MedVed820607
Ваши вопросы редакции и сообществу
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 115
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 05.08.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
По моим наблюдениям многие предпочитают читать молча, а высказываться в исключительных случаях.

Не всегда. У меня к примеру 3 мыла (домашнее, мобмльное, рабочее и еще 2-3 ящика когда то зареганных и переодически использованных. и 2-а номера телефона. Регился на 1 мыло потом забыл пароль, не получалось востановить т.к на работе нет доступа к личным ящикам и наоборот. Зарегился на другое. Потом опять проблема с паролем потом ввели сотки. в Итоге было 4 учтки сейчас работает только эта и то потому что совпала мобильная почта и номер. Иногда и хочется откоментировать но пароль не помнишь а браузера где он сохранен нет под рукой. Для повышения коментариев может возможно сделать какую нибудь интренет расслку кода для отправки??? Как в Егов? или это будет затратно? (насколько знаю у операторов при "оптовой" покупке будет солидная скидка. Готов смотреть гугл или месную рекламу для повышения окупаемости
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* maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2617
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:

Просто оставлю это здесь:

По словам Цукерберга, "было и другое направление вмешательства в выборы, которое мы поздно распознали. Речь идет об Агентстве интернет-исследований, которое создало целую сеть фейковых аккаунтов в Facebook для распространения ложной информации".

Речь идет об аккаунтах, распространявших политический спам в период выборов президента США Цукерберг утверждает, что в Facebook удалось обнаружить около 3 тысяч созданных фальшивых регистраций из России в период президентской кампании в США. По его словам, цель создания этих аккаунтов было распространение политической рекламы.

Мы уже использовали искусственный интеллект, чтобы находить фейковые аккаунты для распространения политической агитации. Этот метод зарекомендовал себя на выборах по всему миру в 2017 году. «В России есть люди, основная работа которых — использовать наши и другие системы. Получается такая гонка вооружений».
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§ JereK
Ваши вопросы редакции и сообществу
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1396
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 05.08.19 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предлагаю редакции ввести тест на IQ и лишить права оставлять комментарии тех пользователей, чей уровень будет ниже определенного порога. :-)
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§ abaika95
Ваши вопросы редакции и сообществу
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 138
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.08.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да в итоге только на форуме останутся Серый волк и злой киргиз) вот будет ирония :lol:
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* drakon
Ваши вопросы редакции и сообществу
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17008
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.08.19 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
ниже определенного порога. :-)

И, каков - порог?...Цитата:
abaika95:
на форуме останутся Серый волк и злой киргиз)

Да я наверное, ещё? Только вот - дефисы... :lol: :oops: :-o
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§ Vital
Ваши вопросы редакции и сообществу
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7851
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.08.19 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Тогда образуется почва для коррупции. Придётся давать взятку-вкусняшку редакции что б зарегали)))
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* maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2617
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Ну или еще такой вариант - пройти тест))
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