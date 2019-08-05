MedVed820607 Ваши вопросы редакции и сообществу #2801





(Полноправные пользователи) Сообщений: 115

Регистрация: 15.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:50 Цитата: Ольга Колоколова:

По моим наблюдениям многие предпочитают читать молча, а высказываться в исключительных случаях.

Не всегда. У меня к примеру 3 мыла (домашнее, мобмльное, рабочее и еще 2-3 ящика когда то зареганных и переодически использованных. и 2-а номера телефона. Регился на 1 мыло потом забыл пароль, не получалось востановить т.к на работе нет доступа к личным ящикам и наоборот. Зарегился на другое. Потом опять проблема с паролем потом ввели сотки. в Итоге было 4 учтки сейчас работает только эта и то потому что совпала мобильная почта и номер. Иногда и хочется откоментировать но пароль не помнишь а браузера где он сохранен нет под рукой. Для повышения коментариев может возможно сделать какую нибудь интренет расслку кода для отправки??? Как в Егов? или это будет затратно? (насколько знаю у операторов при "оптовой" покупке будет солидная скидка. Готов смотреть гугл или месную рекламу для повышения окупаемости