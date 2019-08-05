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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 118 из 119«1...116117118119»
Куратор темы: drakon
* maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2618
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 08:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все видели его онлайн, но он не отписался. Сто пудов аккаунт кто-то "вскрыл"
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4340
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 08:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:


второго августа ночью заходил.
но это не 2014 год..
тут а скажи и за б вылетишь.

[Исправлено: alex_60, 05.08.2019 - 08:31]
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4340
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 08:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Привет, аким. жизнь продолжается.
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4340
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
за три дня дар речи потерял.
гутен морген , так говорят.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17009
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.08.19 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Вы там в ГДР не пересекаитесь с ним?

Бывает, иногда - разговариваем, по телефону... :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17009
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.08.19 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
гутен морген , так говорят.

Мой,мой... :lol: :oops:
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§ Vital
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7851
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.08.19 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Как он там? Жив, здоров? Привет ему загоняй.
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4340
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Бывает, иногда - разговариваем, по телефону


врет. он его только на фото здесь знает.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17009
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.08.19 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
он его только на фото здесь знает.

Ещё по Одноклассникам... :lol: :oops:
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4340
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ещё по Одноклассникам

Вот она правда.что он там в лесу своим отелем заведует. Или продал.

[Исправлено: alex_60, 05.08.2019 - 13:45]
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4340
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодняк импортный пургу тут гонит, "а у нас" и уклон какой то. Ниже пояса.
Озабочанность.
А 07 в колодце на новый год.
На перекрестке аб-ха встречал.

[Исправлено: alex_60, 05.08.2019 - 13:58]
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* maxsaf
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2618
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Вам так быстро надоел статус полноправного пользователя?
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17009
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.08.19 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ваще, чем мы - хуже?

Вот себе разработали
Программу 2040... :lol: :oops:
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4340
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смешной. Ну просто смешной.
Это ответ из леса.

[Исправлено: alex_60, 05.08.2019 - 14:53]
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* alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4340
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ваще

Ты это, это моя патентованая марка,
,с тебя 100000 евро.
Номер карты дать или наличкой отдашь

[Исправлено: alex_60, 05.08.2019 - 14:55]
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