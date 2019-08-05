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§ NG.kz
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36376
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.08.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат Мажилиса Парламента РК от фракции "Ак жол" Дания Еспаева высказалась по поводу приговора двум проводникам, изнасиловавшим пассажирку поезда. Она считает, что изнасилование следует отнести к тяжким преступлениям, а к серийным насильникам применять химическую кастрацию.
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* maxsaf
Re: Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2618
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не помню, чтобы остальные 798 случаев так активно обсуждались. Видать там было меньше спорных моментов.
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§ abaika95
Re: Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 138
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.08.19 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надеюсь хоть тут пропустят) где два спеца по изнасилованиям и пикапу? Тут целая статья по теме вышла))
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* maxsaf
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2618
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

После введения химической кастрации тоже будете веселиться?
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§ Vital
Re: Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7851
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.08.19 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Цитата:
abaika95:
У родственников жили по соседству семейная пара. Полгода назад муж в ресторане с друзьями отдыхали. Две девушки подсели к ним. Вобщем шуры муры, он изменил.( понимаю, это плохо) Утром она с полицией нагрянула к ним домой. Полиция на него надовила жестко. Они кв отдали ей. Та подруге свой продала. Щас там пьянки гулянки. Мошеницы орудуют ещё как. Износ, износу рознь. Думаите судья дурак. Потому и срок такой. История неоднозначная.
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* maxsaf
Re: Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2618
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Поэтому я считаю необходимым на законодательном уровне отнести любой вид изнасилования к категории тяжких преступлений, ужесточить срок и отменить условно-досрочное освобождение

Требую симметричного ужесточения наказания за ложный донос, вплоть до стерилизации при повторном. :-x
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§ abaika95
Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам избежать наказания
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 138
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.08.19 - 14:44
Комментарий проходит проверку.
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