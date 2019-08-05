Vital Re: Дания Еспаева: Законодательство позволяет насильникам... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7851

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:56 Цитата: abaika95:



Цитата: abaika95: У родственников жили по соседству семейная пара. Полгода назад муж в ресторане с друзьями отдыхали. Две девушки подсели к ним. Вобщем шуры муры, он изменил.( понимаю, это плохо) Утром она с полицией нагрянула к ним домой. Полиция на него надовила жестко. Они кв отдали ей. Та подруге свой продала. Щас там пьянки гулянки. Мошеницы орудуют ещё как. Износ, износу рознь. Думаите судья дурак. Потому и срок такой. История неоднозначная.