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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 94
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 04.08.19 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Ну, ну, ну не суетите лишнего. Меня повеселило предположение о способности к мышлению.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4336
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.08.19 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
из крана - пошла?.

А я откуда знаю.
Из дома уходил-была.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4336
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.08.19 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Демократия продолжается.
Сегодня в другом штате расстреляли насмерть десять человек.
Шестнадцать раненых.
Выигрывайте гринкард. Вам повезет.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 862
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.08.19 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Тогда это - Я... И не пью - пиво, алкоголь.



Согласилась бы, ибо Вы - из форумчан мой единственный друг (Снайпер исчез в неизвестном направлении). Однако, есть одно НО -Ваша неиссякаемая любовь к тире-дефисам, о которые я постоянно спотыкаюсь (я категорически не граммар наци) :-) ;-)

[Исправлено: таноми52, 04.08.2019 - 16:50]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4336
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.08.19 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот такая штука, Дракон.
Через дефисы тире. Любовь.
Да плюнь, нафиг такая любовь.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 862
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.08.19 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Ну, ну, ну не суетите лишнего. Меня повеселило предположение о способности к мышлению.


Выражайтесь,Butch, яснее, чтобы Вас не поняли превратно
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2611
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.08.19 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

У нас снова блинчики. А что у вас на завтрак?
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 862
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.08.19 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А что у вас на завтрак?



Макс, у нас ужин! :-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3371
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.08.19 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я бы сказал, полночь! :lol:
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17006
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.08.19 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Да плюнь, нафиг такая любовь.

Любви - дефисы, не - преграда... :lol: :oops:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4336
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 09:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вилли Токарев отбыл на небеса.
не поклонник,но в сборнике всегда лежала в машине.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4336
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
не - преграда...


ты то знаешь.
первый парень по Тарановскому району.
бывший правда.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4336
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
стих.
Тихо в лесу,
только не спит барсук.
*** свои он повесил на сук,
Вот и не спит барсук.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2249
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 05.08.19 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Тихо в лесу, только не спит барсук.

Ты чего "На сопках Манчжурии" поганишь?!
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4336
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
песня
Поспели вишни в саду у дяди Вани,
У дяди Вани поспели вишни,
А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане,
А мы под вечер погулять как будто вышли.
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