jekiboy Re: Маршрутный автобус и легковая машина столкнулись в Костанае #10





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Регистрация: 22.09.18 (Пользователи) Отправлено: - 12:08 не нашел как вставить цитату

"- Водитель мерседеса не соблюдал дистанцию, о чем свидетельствует тормозной путь. Автобус едет по своему маршруту, он не ожидает, что кто-то не соблюдает дистанцию."

ПРИ ЧЕМ ТУТ ДИСТАНЦИЯ???ЧТО ЗА БРЕД??? в правилах четко написано:

"Если транспортное средство из-за своих габаритов или по другим причинам не может выполнить поворот на перекрестке и вне его или разворот на перекрестке с соблюдением требований пункта 6 настоящего раздела, допускается сместиться частично, а при необходимости и полностью, на соседнюю полосу при условии обеспечения безопасности движения и если это не создаст помех другим транспортным средствам."