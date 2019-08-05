maxsaf Пережившая насилие в "Тальго" обратилась к казахстанцам #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2609

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:05 Обращаюсь к женам. Мужики устроены примитивно: там включается, тут выключается. Если вы хотите, чтобы они с работы возвращались домой - отправляйте их с полным желудком и пустыми "колокольчиками", очень пустыми, аж в минус, шоб дня три восстанавливались. ))