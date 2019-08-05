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§ NG.kz
Пережившая насилие в "Тальго" обратилась к казахстанцам
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36375
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.08.19 - 08:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пережившая насилие в поезде "Тальго" поблагодарила всех неравнодушных казахстанцев за поддержку. Обращение девушки опубликовал в своем Facebook фонд "НеМолчи.kz".
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§ alex_60
Re: Пережившая насилие в "Тальго" обратилась к...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4332
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 08:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ждем оценку двух местных экспертов .
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* maxsaf
Re: Пережившая насилие в "Тальго" обратилась к...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2609
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дать депутатскую неприкосновенность. И мандат. И улицу назвать.
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* maxsaf
Пережившая насилие в "Тальго" обратилась к казахстанцам
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2609
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этих двоих вместе с судьей - максимально строго, чтоб даже "нармальные" мужики как от огня шорохались

[Исправлено: maxsaf, 05.08.2019 - 09:49]
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§ Vital
Пережившая насилие в "Тальго" обратилась к казахстанцам
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7848
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.08.19 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это письмо не че не говорит. Завтра другая сторона напишит такое же или даже круче, на уровне Голливуда.

[Исправлено: Vital, 05.08.2019 - 08:50]
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* maxsaf
Пережившая насилие в "Тальго" обратилась к казахстанцам
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2609
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Это письмо говорит, что те двое уже ничего никогда не напишут
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§ abaika95
Re: Пережившая насилие в "Тальго" обратилась к...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 135
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.08.19 - 09:54
Комментарий удален модератором.
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* maxsaf
Пережившая насилие в "Тальго" обратилась к казахстанцам
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2609
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обращаюсь к женам. Мужики устроены примитивно: там включается, тут выключается. Если вы хотите, чтобы они с работы возвращались домой - отправляйте их с полным желудком и пустыми "колокольчиками", очень пустыми, аж в минус, шоб дня три восстанавливались. ))
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§ Vital
Пережившая насилие в "Тальго" обратилась к казахстанцам
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7848
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.08.19 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Бро, ты давай завязывай такие советы жёнам давать))) А если мужику нужно уйти из дому на "чаепитие" как раз с пустым животом и с полными "колокольчиками". 8-)

[Исправлено: Vital, 05.08.2019 - 09:43]
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* maxsaf
Пережившая насилие в "Тальго" обратилась к казахстанцам
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2609
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Ну тогда и жен судить по статье "халатность" :-)
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