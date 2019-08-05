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§ NG.kz
Маршрутный автобус и легковая машина столкнулись в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36375
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.08.19 - 02:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Авария произошла на пересечении улиц Гагарина и Железнодорожная сегодня, 4 августа, в 15.20. Столкнулись автобус и легковой автомобиль, в результате движение по ул. Железнодорожной было временно заблокировано. Полиция приехала в 15:33.
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§ pro100tak
Re: Маршрутный автобус и легковая машина столкнулись в Костанае
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 332
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 05.08.19 - 02:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был ли включен поворотник? Если да, то мерс виновен по любому. Ну, еще. Железнодорожная не в одну полосу переулочек. Для поворота туда не требуется аж на вторую полосу выезжать. Достаточно мах 1м для радиуса.
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§ dandiv
Re: Маршрутный автобус и легковая машина столкнулись в Костанае
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 816
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 05.08.19 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В легковом автобиле помято правое крыло.

На фото ведь левая сторона мятая, и что такое Автобиль?
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§ alex_60
Маршрутный автобус и легковая машина столкнулись в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4332
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
что такое Автобиль?


ну что вы все, к каждой букве придираетесь,
кружок грамматики что ли.
у меня всегда в таких случаях ассоциации-
очередной показал на публику свое умище.

[Исправлено: alex_60, 05.08.2019 - 09:23]
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§ dandiv
Re: Маршрутный автобус и легковая машина столкнулись в Костанае
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 816
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 05.08.19 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да дело не в том, что буквы пропущены, я и сам сразу не заметил... Бросилось в глаза то, что указано правая сторона, а на фото - левая ;-)
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§ alex_60
Маршрутный автобус и легковая машина столкнулись в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4332
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
что указано правая сторона, а на фото - левая


да , это факт, согласен.
как и то что ////"Мерседес-339//
неизвестная миру модель.

[Исправлено: alex_60, 05.08.2019 - 09:35]
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§ Ольга Колоколова
Маршрутный автобус и легковая машина столкнулись в Костанае
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2335
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 05.08.19 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На фото ведь левая сторона мятая, и что такое Автобиль?
Правы в обоих случаях, исправили. Спасибо
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§ dandiv
Re: Маршрутный автобус и легковая машина столкнулись в Костанае
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 816
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 05.08.19 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже поправили. Тогда просьба наши с алексом комментарии удалить
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§ alex_60
Маршрутный автобус и легковая машина столкнулись в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4332
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Уже поправили. Тогда просьба наши с алексом комментарии удалить


зачем, это же история. форума. общения.
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§ Ольга Колоколова
Маршрутный автобус и легковая машина столкнулись в Костанае
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2335
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 05.08.19 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тогда просьба наши с алексом комментарии удалить
Нет, точно не надо: автоматически счетчик посчитает - у него же нет понятия о причинах удаления - и пострадаете не по делу. Пусть висят.
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