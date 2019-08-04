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§ NG.kz
"Тобол" впервые победил после отставки Газзаева и вышел в лидеры КПЛ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36374
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.19 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для "Тобола" эта победа стала первой с 30 июня и первой после отставки главного тренера Владимира Газзаева, которого заменил Нурбол Жумаскалиев. Костанайцы вернулись на первое место в КПЛ, опережая "Астану" и "Кайрат" на один балл.
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§ Ахмат
Re: "Тобол" впервые победил после отставки Газзаева и...
Ахмат


(Пользователи)
Сообщений: 59
Регистрация: 26.03.19
Отправлено: 04.08.19 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надеюсь с этой победы темный период "Тобола" закончился, вперед к новым успехам!
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* alex_60
Re: "Тобол" впервые победил после отставки Газзаева и...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4324
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 08:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///опережая "Астану" и "Кайрат" на один балл.///

ну что вы опять.
нет баллов в футболе.
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