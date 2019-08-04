Цитата: таноми52:

Это уничтожение истории. Вот ответ:"Обретшие независимость страны используют историю как один из идеологических инструментов.

Уважаемая Таноми! Позволю себе не согласиться, хотя бы на основании того, что это мнение только одного человека, ПретендующегО на звание профессора, степень доктора исторических наук, а именно Мальцева Д.А. Кандидат наук. Один, без группы соавторов, высказал свое личное мнение, без серьезных исследований. А история - вещь такая, что другие историки могут прислушаться только к мнению какой-то группы историков, когда те все вместе приходят к какому-то общему знаменателю после изучения даже материалов археологических раскопок. А так... Сколько историков, столько мнений. Я не историк, но выскажу здесь тоже свое мнение. Хотя бы такое. ЮНЕСКО хранителями древнетюркского языка признала, по-моему, тубаларов, их язык, а он очень незначительно отличается от казахского. Я их пойму намного легче и проще, чем киргизов или узбеков. Дальше-больше. Их всего тыщ 5. А казахов млн.15. Может, чтобы мы не загордились или чтобы не носился каждый тюркоязычный народ с идеей, кто же главный тюрк, их так признали? Это к вопросу истории.

Тема же казахского языка намного сложнее. Но в любом случае прав здесь Сайлау Курманов: "Пора бы уже давно выучить хотя бы разговорный казахский. Он не такой богатый и могучий." А ведь главный признак определения общности людей как народ - это язык. У нас сейчас стадия, к сожалению, такая: Казахский язык делится на документарный, литературный и разговорный. И если с двумя последними хоть как-то казахи стараются разобраться, то с первым же не очень. Слезно признать, но основная масса же из разряда "читаю и перевожу со словарем". Думаю, общеизвестно и неоспоримо, - даже автономиям в Союзе позволяли сохранять язык так, что тамошние этносы на русском языке в лучшем случае говорят с характерными акцентами или же сейчас уже толком и изъясниться не могут. О чем в этом случае рассуждать? Или мы должны состояться как канувший в небытие бывший советский народ? А ведь даже на разговорном языке многие казахи разговаривают, путая Вы-вы, Вам-вам, мне-нам, я-мы и тд с неправильными окончаниями в глаголах, прилагательных, местоимениях. Ну, хотя бы так, как бы для начала.



[Исправлено: pro100tak, 05.08.2019 - 03:53]



[Исправлено: pro100tak, 05.08.2019 - 03:56]