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§ NG.kz
Давление на тенге сохранится - экономисты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36374
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.19 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давление на тенге усилилось на фоне резкого снижения нефтяных котировок и дешевеющего рубля. Так, президент США Дональд Трамп намерен расширить торговое противостояние с Пекином, введя новые 10-процентные пошлины на китайские товары.
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§ Сабыр
Re: Давление на тенге сохранится - экономисты
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 205
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 04.08.19 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как же нам в уши вкручивали про девальвацию доллара,его падение и т.д. :lol: Какие подлецы,все-таки..
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§ alex_60
Давление на тенге сохранится - экономисты
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4322
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.08.19 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нацбанк на рынке валюты нужен лишь для того чтобы держать курс 6.
Для сдерживания продаж российских товаров.
На большее у них мозгов не хватает.
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§ Тот самый
Re: Давление на тенге сохранится - экономисты
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 149
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 04.08.19 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять 25! А почему этот тенге не давил на доллар когда нефть росла? Рубль же укреплялся, вон 6,2 был недавно.
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§ abaika95
Re: Давление на тенге сохранится - экономисты
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 134
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.08.19 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рубль же укреплялся, вон 6,2 был недавно.


Сегодня уже 5.97
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§ pro100tak
Re: Давление на тенге сохранится - экономисты
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 332
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 05.08.19 - 02:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда-то величайший мститель современности говорил в кризисной ситуации про шаг вперед, два шага назад. У нас, к сожалению, бывает аж два шага вперед, но даже ни полшага назад.
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