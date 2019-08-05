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§ NG.kz
Маршрутный автобус и легковая машина столкнулись в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36374
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.08.19 - 02:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Авария произошла на пересечении улиц Гагарина и Железнодорожная сегодня, 4 августа, в 15.20. Столкнулись автобус и легковой автомобиль, в результате движение по ул. Железнодорожной было временно заблокировано. Полиция приехала в 15:33.
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§ pro100tak
Re: Маршрутный автобус и легковая машина столкнулись в Костанае
pro100tak


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 332
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 05.08.19 - 02:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был ли включен поворотник? Если да, то мерс виновен по любому. Ну, еще. Железнодорожная не в одну полосу переулочек. Для поворота туда не требуется аж на вторую полосу выезжать. Достаточно мах 1м для радиуса.
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