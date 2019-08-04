elektron "Сама виновата" и "она была в короткой юбке". Что не так с этой логикой? #17





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3371

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:32 //"Сама виновата" и "она была в короткой юбке". Что не так с этой логикой?//

Да всё так, у нас беженцы точно так же и тем же думают