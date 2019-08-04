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§ NG.kz
В Акмоле активисты призвали власти освободить политзаключенных
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36373
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.19 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Участники акции держали в руках плакаты с фотографиями 28 граждан – тех, кого правозащитники уже признали политзаключенными, а также тех, кто подпадает под критерии, составленные правозащитниками для присвоения такого статуса.
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§ maxsaf
В Акмоле активисты призвали власти освободить политзаключенных
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2601
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.08.19 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Абайка и "Курчавый" разве не один и тот же пользователь под разными никами?

Оставим этот вопрос психологам ))
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§ abaika95
В Акмоле активисты призвали власти освободить политзаключенных
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 134
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.08.19 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Админы НГ что-то не торопятся блокировать мою вторую "дочерньюю" страницу) видно мое альтер-эго наплакалось в жилетку, и его пожалели) :lol:
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§ maxsaf
В Акмоле активисты призвали власти освободить политзаключенных
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2601
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.08.19 - 00:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Курчавый который не курчавый уже?) спит наверно, на выходных же все-таки

Патриотизм только в рабочие дни = платный патриотизм? )))
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§ abaika95
В Акмоле активисты призвали власти освободить политзаключенных
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 134
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.08.19 - 00:56
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