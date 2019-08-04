В Акмоле активисты призвали власти освободить политзаключенных
Я робот
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Сообщений: 36373
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.19 - 21:15
Участники акции держали в руках плакаты с фотографиями 28 граждан – тех, кого правозащитники уже признали политзаключенными, а также тех, кто подпадает под критерии, составленные правозащитниками для присвоения такого статуса. Читать новость
Полит заключенные ... Я люблю свою страну не согласен с итогами выборов. Кто я? Говорю на русском потому что родился в Казахстане в том месте где не было казахов, сейчас чувствую себя очень плохо когда приезжаю в Актобе и Атырау. Они меня обвиняют что я говорю на русском. Я когда учился в школе у нас было в классе 30 детей и это в совхозе из них десять немцев восемнадцать русских и украинцев остальные два это казахи я и ещё одна девочка. Теперь меня обвиняют в автобусе в Астане что я неговорю на казахском. Да бил уже нескольких но это бесполезно
Азамат Лисов: я и ещё одна девочка. Теперь меня обвиняют в автобусе в Астане что я неговорю на казахском
Азамат, на фестивале Нашествие я видел позитивных Казахов, Они приехали с номерами 01,02,05, за огромные деньги купили стояночные билеты вездеходы и были отличными позитивнейшими людьми, воспитанными с Наутилосом пампилиусом, Чайфом и ДДТ, слушающие Сюткина и прущиеся от Сургановой. В каждом большом городе есть такие позитивные. А в МСК можно найти и русских рядом с которыми бы рядом близко не желал находиться. Есть разные сообщества и нужно выбирать позитивные. Абсолютно нет времени, а то сейчас бы на два листа написал...
Говорю на русском потому что родился в Казахстане в том месте где не было казахов, сейчас чувствую себя очень плохо когда приезжаю в Актобе и Атырау. Они меня обвиняют что я говорю на русском. Я когда учился в школе у нас было в классе 30 детей и это в совхозе из них десять немцев восемнадцать русских и украинцев остальные два это казахи я и ещё одна девочка. Теперь меня обвиняют в автобусе в Астане что я неговорю на казахском. Да бил уже нескольких но это бесполезно
Как эта замечательная история относится к теме политзаключнных? и последнее предложение очень хорошее, буду перечитывать его перед тем как доказывать что-то о том что все народы в РК мирные и дружные а еще все мы братья.
дети росли без матерей. Точно так же как и сегодня, к сожалению, детей отнимали от груди матери
Цитата:
Собравшиеся рассказали об уголовных делах в отношении Оксаны Шевчук,...
Цитата:
Жительница Алматы Оксана Шевчук говорит, что ее задержали 9 мая во время ежегодного шествия «Бессмертный полк» в честь Дня Победы в центре города и «с обеда до полуночи» вместе с семимесячной дочерью держали в департаменте полиции Алматы. Сейчас Шевчук в статусе «подозреваемой» находится на свободе.
Шевчук говорит, что 9 мая была допрошена, в ее квартире провели обыск, в том числе «изъяли компьютеры, планшеты, смартфоны, флешки и жесткие диски». Затем, утверждает женщина, она вместе с ребенком была «водворена на несколько часов» в изолятор временного содержания.
На сайте YouTube и на своей личной странице в Facebook'е Оксана Шевчук публикует видео, пишет посты и репостит протестный и критический по отношению к власти в Казахстане контент.
По словам женщины, она «симпатизирует» программе движения «Демократический выбор Казахстана», которое суд год назад признал экстремистской организацией и запретил на территории Казахстана. Одновременно она настаивает, что в группах этой организации в соцсетях «не состояла», но «участвовала в нескольких алматинских митингах», в том числе 22 марта и 1 мая, на которые власти не давали разрешения...
"Спасибо, мама, за наше "счастливое" детство. Пренебрегая нашим здоровьем и благополучием, вместо того, чтобы заботиться о нас, ты отстаивала чьи-то "нарушенные" права, прикрывалась нами как щитом, не жалея себя и нас. Ловила лайки в Facebook и YouTube надеясь, что "они ничего не сделают многодетной матери-одиночке". Мы стойко верим, что ты таким образом пыталась заработать деньги, чтобы прокормить нас. Мы очень тебе благодарны за всё это. Твои, всё ещё любящие тебя, дети."
Азамат Лисов: Теперь меня обвиняют в автобусе в Астане что я неговорю на казахском.
Видимо, в астане уже не говорят на русском. Когда она только образовалась, наши сотрудники-казахи скопом ринулись туда, предупреждая, что русскоязычным там делать нечего.Когда приезжали в Костанай, обязательно заходили похвастаться, ибо все очень неплохо устроились. И опять повторяли, что нам там делать нечего.Боялись конкуренции? Или были уверены, что без родственных связей, нам там действительно делать нечего. Поэтому чего удивляться, что там повсеместно казахская речь. А вот что думают по Вашей проблеме, Азамат, известные люди:""Но я не хочу отрекаться от себя и своей сути. Я искренне считаю – и не могу считать иначе, если не хочу прослыть лгуном, - что городские русскоязычные казахи самые лучшие. Пусть даже только лично для меня. И вот мы – думавшие, что весь мир у наших ног, - вдруг осознаем себя в какой-то момент жителями какого-то странного гетто, которым нет места в большом мире. И это пугает", - заявил Мамбетов.Как отмечает журналист газеты "Время" Тулеген Байтукенов, даже если предположить, что все шала-казахи под страхом стать объектом насилия разом овладеют родным языком, проблема раздробленности не исчезнет. Ее причины гораздо более глубокие, чем наличие или отсутствие способности объясниться на казахском."
Азамат Лисов: Теперь меня обвиняют в автобусе в Астане что я неговорю на казахском. Да бил уже нескольких но это бесполезно
И смысла не имеет. Что сказать. Страна, как тут некоторые говорят другая. А мне вот лично тоже не понятно, почему она такой стала и как? Что 30% коренного населения покидает приделы Родины? Вот когда страна ко мне повернётся лицом, тогда и для меня она возродится. Пока что отбирают всё, от языка, до названий улиц. И если Языковую проблему ещё можно было бы понять, хотя опять таки не такими наскоками, то переименование всего и вся, бред просто. Аномасты сами ведут страну к уровню ресурсов. Азамату плюсую.
elektron: И если Языковую проблему ещё можно было бы понять, хотя опять таки не такими наскоками, то переименование всего и вся, бред просто.
Это уничтожение истории. Вот ответ:"Обретшие независимость страны используют историю как один из идеологических инструментов.При этом, пишут современные историки:"...безудержно возвеличивают далекое прошлое своего народа и, напротив, целенаправленно принижают значение истории других народов региона, открыто отрицая какой-либо их вклад в развитие цивилизации. При этом игнорируются подлинные исторические источники и научные методы исследований, массово создаются псевдоисторические теории"
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