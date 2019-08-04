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§ NG.kz
В Акмоле активисты призвали власти освободить политзаключенных
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36373
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.19 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Участники акции держали в руках плакаты с фотографиями 28 граждан – тех, кого правозащитники уже признали политзаключенными, а также тех, кто подпадает под критерии, составленные правозащитниками для присвоения такого статуса.
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§ Азамат Лисов
Re: В Акмоле активисты призвали власти освободить...
Азамат Лисов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 107
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 04.08.19 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полит заключенные ... Я люблю свою страну не согласен с итогами выборов. Кто я? Говорю на русском потому что родился в Казахстане в том месте где не было казахов, сейчас чувствую себя очень плохо когда приезжаю в Актобе и Атырау. Они меня обвиняют что я говорю на русском. Я когда учился в школе у нас было в классе 30 детей и это в совхозе из них десять немцев восемнадцать русских и украинцев остальные два это казахи я и ещё одна девочка. Теперь меня обвиняют в автобусе в Астане что я неговорю на казахском. Да бил уже нескольких но это бесполезно
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§ maxsaf
Re: В Акмоле активисты призвали власти освободить...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2601
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.08.19 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Азамат Лисов:
Я люблю свою страну не согласен с итогами выборов.

С итогами выборов или со списком кандидатов?
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§ Серый волк
Re: В Акмоле активисты призвали власти освободить...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10526
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 04.08.19 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Азамат Лисов: я и ещё одна девочка. Теперь меня обвиняют в автобусе в Астане что я неговорю на казахском
Азамат, на фестивале Нашествие я видел позитивных Казахов, Они приехали с номерами 01,02,05, за огромные деньги купили стояночные билеты вездеходы и были отличными позитивнейшими людьми, воспитанными с Наутилосом пампилиусом, Чайфом и ДДТ, слушающие Сюткина и прущиеся от Сургановой. В каждом большом городе есть такие позитивные. А в МСК можно найти и русских рядом с которыми бы рядом близко не желал находиться. Есть разные сообщества и нужно выбирать позитивные. Абсолютно нет времени, а то сейчас бы на два листа написал... ;-)
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§ abaika95
В Акмоле активисты призвали власти освободить политзаключенных
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 134
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.08.19 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Цитата:
Говорю на русском потому что родился в Казахстане в том месте где не было казахов, сейчас чувствую себя очень плохо когда приезжаю в Актобе и Атырау. Они меня обвиняют что я говорю на русском. Я когда учился в школе у нас было в классе 30 детей и это в совхозе из них десять немцев восемнадцать русских и украинцев остальные два это казахи я и ещё одна девочка. Теперь меня обвиняют в автобусе в Астане что я неговорю на казахском. Да бил уже нескольких но это бесполезно


Как эта замечательная история относится к теме политзаключнных? и последнее предложение очень хорошее, буду перечитывать его перед тем как доказывать что-то о том что все народы в РК мирные и дружные а еще все мы братья.
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§ сайлау курманов
Re: В Акмоле активисты призвали власти освободить...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3119
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 04.08.19 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не надо лукавить. Пора бы уже давно выучить хотя бы разговорный казахский. Он не такой богатый и могучий. Однако многие слова не подаются переводу. Например: жалганай, кто-нибудь переведите
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§ Vital
В Акмоле активисты призвали власти освободить политзаключенных
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7845
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.08.19 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Эх, бренный мир. Правильно?
В инете набрал слово:))

[Исправлено: Vital, 04.08.2019 - 21:36]
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§ maxsaf
В Акмоле активисты призвали власти освободить политзаключенных
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2601
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.08.19 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

А курчавый не желает высказаться по теме? Или вы уже контролируете эту свою сущность, как в фильме Сплит? :-)
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§ abaika95
В Акмоле активисты призвали власти освободить политзаключенных
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 134
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.08.19 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А курчавый не желает высказаться по теме? Или вы уже контролируете эту свою сущность, как в фильме Сплит?

Курчавый который не курчавый уже?) спит наверно, на выходных же все-таки) :lol:
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§ Сыкымы
В Акмоле активисты призвали власти освободить политзаключенных
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 957
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 04.08.19 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
дети росли без матерей. Точно так же как и сегодня, к сожалению, детей отнимали от груди матери 


Цитата:
 Собравшиеся рассказали об уголовных делах в отношении Оксаны Шевчук,... 


Цитата:
Жительница Алматы Оксана Шевчук говорит, что ее задержали 9 мая во время ежегодного шествия «Бессмертный полк» в честь Дня Победы в центре города и «с обеда до полуночи» вместе с семимесячной дочерью держали в департаменте полиции Алматы. Сейчас Шевчук в статусе «подозреваемой» находится на свободе.

Шевчук говорит, что 9 мая была допрошена, в ее квартире провели обыск, в том числе «изъяли компьютеры, планшеты, смартфоны, флешки и жесткие диски». Затем, утверждает женщина, она вместе с ребенком была «водворена на несколько часов» в изолятор временного содержания.

На сайте YouTube и на своей личной странице в Facebook'е Оксана Шевчук публикует видео, пишет посты и репостит протестный и критический по отношению к власти в Казахстане контент.

По словам женщины, она «симпатизирует» программе движения «Демократический выбор Казахстана», которое суд год назад признал экстремистской организацией и запретил на территории Казахстана. Одновременно она настаивает, что в группах этой организации в соцсетях «​не состояла»​, но «​участвовала в нескольких алматинских митингах»​, в том числе 22 марта и 1 мая, на которые власти не давали разрешения...



https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-almaty-criminal-case-is-opened-against-a-woman-who-supports-dvk-program/29933384.html

"Спасибо, мама, за наше "счастливое" детство. Пренебрегая нашим здоровьем и благополучием, вместо того, чтобы заботиться о нас, ты отстаивала чьи-то "нарушенные" права, прикрывалась нами как щитом, не жалея себя и нас. Ловила лайки в Facebook и YouTube надеясь, что "они ничего не сделают многодетной матери-одиночке". Мы стойко верим, что ты таким образом пыталась заработать деньги, чтобы прокормить нас. Мы очень тебе благодарны за всё это.
Твои, всё ещё любящие тебя, дети."

[Исправлено: Сыкымы, 04.08.2019 - 23:31]
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§ таноми52
Re: В Акмоле активисты призвали власти освободить...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 862
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.08.19 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Азамат Лисов:
Теперь меня обвиняют в автобусе в Астане что я неговорю на казахском.


Видимо, в астане уже не говорят на русском. Когда она только образовалась, наши сотрудники-казахи скопом ринулись туда, предупреждая, что русскоязычным там делать нечего.Когда приезжали в Костанай, обязательно заходили похвастаться, ибо все очень неплохо устроились. И опять повторяли, что нам там делать нечего.Боялись конкуренции? Или были уверены, что без родственных связей, нам там действительно делать нечего. Поэтому чего удивляться, что там повсеместно казахская речь.
А вот что думают по Вашей проблеме, Азамат, известные люди:""Но я не хочу отрекаться от себя и своей сути. Я искренне считаю – и не могу считать иначе, если не хочу прослыть лгуном, - что городские русскоязычные казахи самые лучшие. Пусть даже только лично для меня. И вот мы – думавшие, что весь мир у наших ног, - вдруг осознаем себя в какой-то момент жителями какого-то странного гетто, которым нет места в большом мире. И это пугает", - заявил Мамбетов.Как отмечает журналист газеты "Время" Тулеген Байтукенов, даже если предположить, что все шала-казахи под страхом стать объектом насилия разом овладеют родным языком, проблема раздробленности не исчезнет. Ее причины гораздо более глубокие, чем наличие или отсутствие способности объясниться на казахском."
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§ elektron
В Акмоле активисты призвали власти освободить политзаключенных
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3371
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.08.19 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Азамат Лисов:
Теперь меня обвиняют в автобусе в Астане что я неговорю на казахском. Да бил уже нескольких но это бесполезно

И смысла не имеет. Что сказать. Страна, как тут некоторые говорят другая. А мне вот лично тоже не понятно, почему она такой стала и как? Что 30% коренного населения покидает приделы Родины? Вот когда страна ко мне повернётся лицом, тогда и для меня она возродится. Пока что отбирают всё, от языка, до названий улиц. И если Языковую проблему ещё можно было бы понять, хотя опять таки не такими наскоками, то переименование всего и вся, бред просто. Аномасты сами ведут страну к уровню ресурсов. Азамату плюсую.
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§ elektron
В Акмоле активисты призвали власти освободить политзаключенных
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3371
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.08.19 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Но это моя Родина? она ли?
Во то что сегодня превратили страну, сомневаюсь, тем больнее всё это тут обсуждать.

[Исправлено: elektron, 04.08.2019 - 18:32]
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§ таноми52
Re: В Акмоле активисты призвали власти освободить...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 862
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.08.19 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Цитата: abaika95:
А курчавый не желает высказаться по теме?


Видимо, я неправильно поняла: Абайка и "Курчавый" разве не один и тот же пользователь под разными никами? Что запрещено Правилами НГ
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§ таноми52
Re: В Акмоле активисты призвали власти освободить...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 862
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.08.19 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
И если Языковую проблему ещё можно было бы понять, хотя опять таки не такими наскоками, то переименование всего и вся, бред просто.



Это уничтожение истории. Вот ответ:"Обретшие независимость страны используют историю как один из идеологических инструментов.При этом, пишут современные историки:"...безудержно возвеличивают далекое прошлое своего народа и, напротив, целенаправленно принижают значение истории других народов региона, открыто отрицая какой-либо их вклад в развитие цивилизации. При этом игнорируются подлинные исторические источники и научные методы исследований, массово создаются псевдоисторические теории"

И мы с вами свидетели этих действий..
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