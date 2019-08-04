Цитата: дети росли без матерей. Точно так же как и сегодня, к сожалению, детей отнимали от груди матери



Цитата: Собравшиеся рассказали об уголовных делах в отношении Оксаны Шевчук,...



Цитата: Жительница Алматы Оксана Шевчук говорит, что ее задержали 9 мая во время ежегодного шествия «Бессмертный полк» в честь Дня Победы в центре города и «с обеда до полуночи» вместе с семимесячной дочерью держали в департаменте полиции Алматы. Сейчас Шевчук в статусе «подозреваемой» находится на свободе.



Шевчук говорит, что 9 мая была допрошена, в ее квартире провели обыск, в том числе «изъяли компьютеры, планшеты, смартфоны, флешки и жесткие диски». Затем, утверждает женщина, она вместе с ребенком была «водворена на несколько часов» в изолятор временного содержания.



На сайте YouTube и на своей личной странице в Facebook'е Оксана Шевчук публикует видео, пишет посты и репостит протестный и критический по отношению к власти в Казахстане контент.



По словам женщины, она «симпатизирует» программе движения «Демократический выбор Казахстана», которое суд год назад признал экстремистской организацией и запретил на территории Казахстана. Одновременно она настаивает, что в группах этой организации в соцсетях «​не состояла»​, но «​участвовала в нескольких алматинских митингах»​, в том числе 22 марта и 1 мая, на которые власти не давали разрешения...





https://rus.azattyq.org/a/kazakhstan-almaty-criminal-case-is-opened-against-a-woman-who-supports-dvk-program/29933384.html



"Спасибо, мама, за наше "счастливое" детство. Пренебрегая нашим здоровьем и благополучием, вместо того, чтобы заботиться о нас, ты отстаивала чьи-то "нарушенные" права, прикрывалась нами как щитом, не жалея себя и нас. Ловила лайки в Facebook и YouTube надеясь, что "они ничего не сделают многодетной матери-одиночке". Мы стойко верим, что ты таким образом пыталась заработать деньги, чтобы прокормить нас. Мы очень тебе благодарны за всё это.

Твои, всё ещё любящие тебя, дети."



[Исправлено: Сыкымы, 04.08.2019 - 23:31]