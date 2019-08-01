Цитата: таноми52: Присутствующие на общественных слушаниях могут только высказывать своё мнение. Людей с своим мнением туда не пустили насколько всем хорошо известно.

Выступали люди только с одним на всех мнением и явно не своим.

А масса на рядах вообще сидела безмолвная и судя по аморфным лицам вообще непонимающая происходящее.



В дальнейешем. на Пушкина, Толстого, Гоголя, Павлова, Юлии Журавлевой, можно вообще подумать как этих наполнителей не просто экономнее доставить, штабелями или самосвалом,

а как их приучить ̶к̶ ̶л̶о̶т̶к̶у̶ самим приходить ножками ̶н̶а̶ ̶н̶а̶с̶е̶с̶т̶ в нужный зал.

Ещё в перерывах и ожидании начала их можно поучить ̶п̶о̶л̶ь̶з̶о̶в̶а̶т̶ь̶с̶я̶ ̶т̶у̶а̶л̶е̶т̶о̶м̶ читать и понимать прочитанное.

Судя по их лицам не отягощенным знаниями у них с этим явно плохо.



Ну и перед их фотографированием за спинами имитаций депутатов нужно им весёлые лица нарисовать. Анекдот старый и бородатый рассказать, или пообещдать заплатить на дорогу домой. А то сидят как на похоронах глупого начальника.