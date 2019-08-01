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§ NG.kz
В едином дружном нур-порыве
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36372
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.19 - 03:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественные слушания по переименованию ул. Гагарина в пр. Нурсултана Назарбаева, а ул. Гвардейской - в ул. Юрия Гагарина состоялись в акимате Костаная в понедельник, 29 июля. Обсуждение выдалось бурным, но столь дружным и единогласным, что в какой-то момент организаторы пытались его прекратить - настолько очевидно было мнение большинства собравшихся. Против переименования выступил лишь один участник, но его слова сопровождались шиканьем и даже критикой. В то время как сплошной «одобрямс» тонул в несмолкаемых аплодисментах...
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§ Серый волк
Re: В едином дружном нур-порыве
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10523
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 04.08.19 - 20:16
Комментарий удален модератором.
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§ Серый волк
Re: В едином дружном нур-порыве
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10523
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 04.08.19 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не забывайте сказать своё слово этим коллаборационистам в голосовании, оно заканчивается сегодня ночью.
https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=38184&forumid=2

И никогда не выбирайте таких депутатов, если не хотите потом собирать останки деревьев в красную книгу города и останки цивилзованности передавать детям по наследству. Это явно антигородские депутаты, работающие в тандеме с растаскивающией город шайкой.
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§ Серый волк
Re: В едином дружном нур-порыве
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10523
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 04.08.19 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё раз посмотрите на эти лица, пока новость не утонула в истории.
Запомните их хорошо!
Некоторых можно отыскать в соцсетях с убогими профилями, не все поголовно безрграмотные.
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§ Серый волк
Re: В едином дружном нур-порыве
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10523
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 04.08.19 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, и пока есть ещё в городе деревья, сфотографируйте их!
Потом будет что передать в музей:
Фотографии табличек ул. Гагарина, фото деревьев, и эти фото депутатов и выступающий петушков.
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