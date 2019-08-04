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§ NG.kz
Как удалить сертификат Qaznet Trust Network
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36370
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.19 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После попытки внедрения национального сертификата безопасности Qaznet Trust Network, который на самом деле безопасным не является, ногие успели его установить и дать доступ. Издание Factcheck.kz подготовило инструкцию, как удалить этот сертификат.
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§ dandiv
Re: Как удалить сертификат Qaznet Trust Network
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 813
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 04.08.19 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На данный момент сайт с сертификатом недоступен
- доступен
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§ Тот самый
Re: Как удалить сертификат Qaznet Trust Network
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 149
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 04.08.19 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ссылку на сайт с сертификатом даёте с точкой после .kz.
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