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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 94
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 04.08.19 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Ну, ну, ну не суетите лишнего. Меня повеселило предположение о способности к мышлению.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4322
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.08.19 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
из крана - пошла?.

А я откуда знаю.
Из дома уходил-была.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4322
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.08.19 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Демократия продолжается.
Сегодня в другом штате расстреляли насмерть десять человек.
Шестнадцать раненых.
Выигрывайте гринкард. Вам повезет.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 858
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.08.19 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Тогда это - Я... И не пью - пиво, алкоголь.



Согласилась бы, ибо Вы - из форумчан мой единственный друг (Снайпер исчез в неизвестном направлении). Однако, есть одно НО -Ваша неиссякаемая любовь к тире-дефисам, о которые я постоянно спотыкаюсь (я категорически не граммар наци) :-) ;-)

[Исправлено: таноми52, 04.08.2019 - 16:50]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4322
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.08.19 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот такая штука, Дракон.
Через дефисы тире. Любовь.
Да плюнь, нафиг такая любовь.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 858
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.08.19 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Ну, ну, ну не суетите лишнего. Меня повеселило предположение о способности к мышлению.


Выражайтесь,Butch, яснее, чтобы Вас не поняли превратно
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