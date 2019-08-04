Цитата: drakon:

Тогда это - Я... И не пью - пиво, алкоголь.





Согласилась бы, ибо Вы - из форумчан мой единственный друг (Снайпер исчез в неизвестном направлении). Однако, есть одно НО -Ваша неиссякаемая любовь к тире-дефисам, о которые я постоянно спотыкаюсь (я категорически не граммар наци)



[Исправлено: таноми52, 04.08.2019 - 16:50]