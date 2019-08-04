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§ NG.kz
Давление на тенге сохранится - экономисты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36370
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.19 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давление на тенге усилилось на фоне резкого снижения нефтяных котировок и дешевеющего рубля. Так, президент США Дональд Трамп намерен расширить торговое противостояние с Пекином, введя новые 10-процентные пошлины на китайские товары.
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§ Сабыр
Re: Давление на тенге сохранится - экономисты
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 205
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 04.08.19 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как же нам в уши вкручивали про девальвацию доллара,его падение и т.д. :lol: Какие подлецы,все-таки..
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§ alex_60
Давление на тенге сохранится - экономисты
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4321
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.08.19 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нацбанк на рынке валюты нужен лишь для того чтобы держать курс 6.
Для сдерживания продаж российских товаров.
На большее у них мозгов не хватает.
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