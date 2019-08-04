/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 102 из 102«1...100101102
§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7844
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.08.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тайные фантазии Таноми. Мужчина с пивом из Канады))) 8-)
Профайл

* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2595
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.08.19 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Тайные фантазии Таноми. Мужчина с пивом из Канады)))

Какое счастье, что я не пьющий )) в очередной раз пронесло )))

[Исправлено: maxsaf, 04.08.2019 - 13:26]
Профайл

* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Пользователи)
Сообщений: 17001
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.08.19 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Какое счастье, что я не пьющий

И я - не пью. Кто тогда, мужчина в тренниках?... :lol: :-o
Профайл

§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 855
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.08.19 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Столько юмора в одной фразе на форуме ещё не встречал



Что бы ни обсуждалось, всегда найдётся особь, готовая оплевать даже самое святое: Родину, честь, любовь, мать..
Профайл

§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 855
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.08.19 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Тайные фантазии Таноми. Мужчина с пивом из Канады



Близко нет. Я нежных люблю...
Профайл

* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2595
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.08.19 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Близко нет. Я нежных люблю...

Эээ... вот тут я снова в зоне риска :-(
Профайл

* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2595
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.08.19 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Кто тогда, мужчина в тренниках?

Просто фантазия ))
Профайл

* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Пользователи)
Сообщений: 17001
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.08.19 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Я нежных люблю...

Тогда это - Я... :lol: :oops:
И не пью - пиво, алкоголь... ;-)
Только - кофе, крепкий, со сливками... :-P
Профайл

* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2595
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.08.19 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Уже поди третий круг, а все еще зеленый ;-)
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4316
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.08.19 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Какое счастье, что я не пьющий )

Цитата:
drakon:
И я - не пью.


больные люди , как мне вас жалко.
Дракон ты сигареты какие покупаешь, от рака или от желудка?
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4316
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.08.19 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
а все еще зеленый[/quot
ты похоже только себя читаешь.
на...м называется.
Профайл

* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2595
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.08.19 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Я еще и не курящий :-o :-P :lol:
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 102 из 102«1...100101102
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 5 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: elektron, DrDjekel, alex_60, maxsaf, drakon

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 141
Пользователей: 3
Всего: 144

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх