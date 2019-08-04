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≡ "Сама виновата" и "она была в короткой юбке". Что не так с этой логикой?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Сама виновата" и "она была в короткой юбке". Что не так с этой логикой?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36368
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.19 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ arman_kst
Re: "Сама виновата" и "она была в короткой...
arman_kst


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Сообщений: 312
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.08.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сама виновата - имеется ввиду не оправдание мужику, а то что женщина, создала такие условия, что было невозможно предотвратить. Например, в нормальных условиях женщина поднимет такой шум, что другие пассажиры начали бы беспокоится и помогли бы женщине.
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* elektron
"Сама виновата" и "она была в короткой юбке". Что не так с этой логикой?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3367
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.08.19 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
в нормальных условиях женщина поднимет такой шум, что другие пассажиры начали бы беспокоится и помогли бы женщине.

Ключевое слово "в нормальных". Есть пилюльки и человек всё осознаёт, но остаётся беспомощным. Есть капельки, вырубают полностью. Нужен правильный подход. Ошибка, дорого стоить может :lol: И главное не в трениках с пивом ;-)
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* elektron
"Сама виновата" и "она была в короткой юбке". Что не так с этой логикой?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3367
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.08.19 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//"Сама виновата" и "она была в короткой юбке". Что не так с этой логикой?//
Да всё так, у нас беженцы точно так же и тем же думают :lol: :lol:
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§ arman_kst
Re: "Сама виновата" и "она была в короткой...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 312
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.08.19 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Electron, подробности не писали, ну здесь опять, обычно проводники с пассажирами не пьют чай или кофе вместе
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* maxsaf
"Сама виновата" и "она была в короткой юбке". Что не так с этой логикой?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2595
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.08.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
права ЧЕЛОВЕКА

Статья о правах женщин. Замените слово женщина на слово мужчина и наоборот, в статье - и получится готовый фельетон для Елены Степаненко )))
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* maxsaf
"Сама виновата" и "она была в короткой юбке". Что не так с этой логикой?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2595
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.08.19 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:

Там за пиво шла речь, а мож че и покрепче
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* maxsaf
"Сама виновата" и "она была в короткой юбке". Что не так с этой логикой?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2595
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.08.19 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Есть пилюльки и человек всё осознаёт, но остаётся беспомощным. Есть капельки, вырубают полностью.

А как же анализ крови? Вы бы, будучи на месте женщины, после вынужденной случайной связи не захотели полного анализа своей крови на предмет венерические заболеваний и всего остального?
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* elektron
"Сама виновата" и "она была в короткой юбке". Что не так с этой логикой?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3367
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.08.19 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А как же анализ крови?

Насчёт пилюлек не скажу, а капельки КО tropfen, у нас называемые, есть составляющая организма. И если не взять пробы крови в течении 2-3-х часов, то не доказуемо. Уровень падает до нормального. :-P
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* maxsaf
Re: "Сама виновата" и "она была в короткой...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2595
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.08.19 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
то там можно услышать оправдание насилия

Не оправдание насилия, а сомнение в том, что насилие имело место в данном конкретном случае. Как сказал Витал - мутное дело. Было бы не мутное - никто бы никого и не оправдывал.
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