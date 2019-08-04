Цитата: На консультациях женщины чаще, чем можно было бы предположить, жалуются, что они практически ничего не чувствуют, охают и ахают, чтобы все поскорее закончилось.

Мужики тоже симулируют,охают и ахают:

Ах, да конечно я заметил твою новую прическу. Ох, какой борщ, да ты маму мою переплюнула