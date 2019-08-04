/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Сама виновата" и "она была в короткой юбке". Что не так с этой логикой?		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
"Сама виновата" и "она была в короткой юбке". Что не так с этой логикой?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36367
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.19 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В конце июля 2019 года Казнет всколыхнула история про изнасилование пассажирки "Тальго". Алматинский психолог Татьяна Остапенко рассказывает про границы в контексте взрослых людей и темы секса, а также отвечает еще на четыре острых вопроса по теме.
Читать новость

* maxsaf
Re: "Сама виновата" и "она была в короткой...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2584
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.08.19 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ха, видос - бомба )))
Она возможно первую чашечку выпила с удовольствием, вторую в нее залили силой, но как теперь сказать, что ненавидишь чай, если первая чашка чаю зашла "на ура" И почему производитель чая сразу готов выплатить компенсацию за неудачное чаепитие. :-)

Концовка видосика - ваще огонь:
Пойду ка я сам себе чайку налью, раз никто не хочет )))
Профайл

* maxsaf
Re: "Сама виновата" и "она была в короткой...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2584
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.08.19 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Изнасилование - это использование моего тела, чтобы другой человек получил от него удовольствие.

Вы это на Карбышева расскажите ))
Профайл

§ elektron
Re: "Сама виновата" и "она была в короткой...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3363
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.08.19 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
вторую в нее залили силой, но как теперь сказать, что ненавидишь чай,

они просто капли с таблетками перепутали :lol:
Профайл

* maxsaf
Re: "Сама виновата" и "она была в короткой...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2584
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.08.19 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Никто не спрашивает: совпадают ли они в сексуальных желаниях, как часто она хочет и может вступать в половые контакты, получает ли она удовлетворение?

Я предлагал поспрашивать - меня обозвали быдлом в трениках с пивом ))
Профайл

* maxsaf
Re: "Сама виновата" и "она была в короткой...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2584
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.08.19 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На консультациях женщины чаще, чем можно было бы предположить, жалуются, что они практически ничего не чувствуют, охают и ахают, чтобы все поскорее закончилось.

Мужики тоже симулируют,охают и ахают:
Ах, да конечно я заметил твою новую прическу. :-) Ох, какой борщ, да ты маму мою переплюнула :lol:
Профайл

* maxsaf
Re: "Сама виновата" и "она была в короткой...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2584
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.08.19 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ах, какая замечательная статья, ох, приму к сведению 8-) :lol:
Профайл

§ Vital
"Сама виновата" и "она была в короткой юбке". Что не так с этой логикой?
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7843
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.08.19 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Психолог забыла упомянуть ещё одну категорию девчат. Которые после чашки выпитого чая, крутят ребят на деньги не без участие знакомых полицейских и у них это хорошо получается. П. С щас каждый второй психолог. А на форуме нг, практически все. :lol:
Профайл

* maxsaf
Re: "Сама виновата" и "она была в короткой...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2584
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.08.19 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Есть установка про супружеский долг, который женщина обязана выполнять

А есть возражения? Такое чувство, что кто-то бунт готовит
Профайл

§ сайлау курманов
Re: "Сама виновата" и "она была в короткой...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3118
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 04.08.19 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное самое худшее, услышать НЕТ прямо перед оргазмом и вляпаться в категорию насильников. А почем нынче резиновые куклы?
Профайл Посетить вебсайт

* maxsaf
Re: "Сама виновата" и "она была в короткой...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2584
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.08.19 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Витал, если кто-то вместо чая позовет на крепкий черный кофе со сливками - сразу вали оттуда )))
Профайл

* maxsaf
Re: "Сама виновата" и "она была в короткой...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2584
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.08.19 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
самое худшее, услышать НЕТ прямо перед оргазмом

Самое худшее услышать НЕТ через несколько дней после чаепития)))
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 64, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 63
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 140
Пользователей: 2
Всего: 142

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх