Цитата: таноми52:

. Другое дело "уехать от безысходности"... Но жизнь полосатая. Сегодня в стране чёрная полоса, а завтра наступит белая... И наоборот, там наступит чёрная. Так и будут "патриоты" бегать туда-сюда?

В масштабах государства "сегодня" и "завтра" - это довольно долгие периоды, возможно в человеческую жизнь. Но вот я даже не представляю, что должно случится чтобы в Казахстане зафиксировали "экономическое чудо" как в Японии или Германии в послевоенные годы. Рост, конечно, есть, но до "чуда" очень далеко. Ну... какой рост - с 2015-го очень хорошо просел уровень жизни и до сих пор не восстановился. А уж по мировым меркам - ещё догонять и догонять. В статье Артём Марусич пишет, что в США в день 38000 чистыми выходит на минимальной зарплате, у нас это зарплата за две недели. При этом цены всего лишь в пару-тройку раз выше (а то и меньше), но никак не в 14.

А тем более, когда уезжали в 90-е - там безысходность ещё хлеще была.