Серый волк В едином дружном нур-порыве #36





(Пользователи) Сообщений: 10518

Регистрация: 19.08.08 (Пользователи) Отправлено: - 03:15 Нет такого времени, чтоб не зайти на Родину!

И так, мы не получили ответ. Почему на фото с сайта ЗАКОН подняты руки только у первого ряда.

Почему остальные ряды сидят с нерадостными лицами и как их заставляли поднять.

Мы не увидели ни одного комментария за это безобразие на республиканских ресурсах.

Только людей возмущенных.

По факту мы не видим людей ЗА.

мы активно видим на двух голосованиях людей против на 90 - 95%

И людей против нанятых шнырей на третьем голосовании по поводу Жулебиных Денисовых Мы видим проговорившегося Денисова о каком-то топоре над акимом.

Мы не получили информации откуда у него эти сведения.

Есть все поводы обратиться теперь к самому Назарбаеву.

Напомню, что он жив и здоров.

И я не стесняюсь это сделать.

И спросить о каком таком топоре говорил Денисов

И почему прогрессивная общественность вообще вынуждена выбирать между Юрой Гагариным и Назарбаевым.

Тогда как в адекватном государстве эти фигуры должны работать вместе в плюс стране и экономике.

Следующий вопрос что он сам думает об этом ономастическом безобразии с расколом общества.



Напомним группа не очень умных граждан влезла ногами в историю города в котором две огромные братские могилы 10% населения времен террора гражданской войны и украла у горожан махинациями улицу их героев.

Улицу Павших Борцов и улицу командира Тарана.

Которому жизнью город обязан.

Что завтра неграмотные граждане захотят ул. девушки героя? Юлию Журавлеву? Девушку героя осадившую и весьма побившую отряд карателей, убивавших жителей в городе?

Происходящее реально позор.