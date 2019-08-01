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§ NG.kz
В едином дружном нур-порыве
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36365
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.19 - 03:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественные слушания по переименованию ул. Гагарина в пр. Нурсултана Назарбаева, а ул. Гвардейской - в ул. Юрия Гагарина состоялись в акимате Костаная в понедельник, 29 июля. Обсуждение выдалось бурным, но столь дружным и единогласным, что в какой-то момент организаторы пытались его прекратить - настолько очевидно было мнение большинства собравшихся. Против переименования выступил лишь один участник, но его слова сопровождались шиканьем и даже критикой. В то время как сплошной «одобрямс» тонул в несмолкаемых аплодисментах...
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§ maxsaf
В едином дружном нур-порыве
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2576
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.08.19 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Не спроста они всё это затеяли...

Независимость - право выбирать от кого зависеть? )))
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§ elektron
В едином дружном нур-порыве
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3361
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.08.19 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Независимость - право выбирать от кого зависеть? )))

Если бы это было "выбором"
И было бы смешно, когда бы не было так грустно (с)
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§ alex_60
В едином дружном нур-порыве
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4310
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.08.19 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вызываете собакина на ночной дисскусион?
У него рабочий день закончился.

[Исправлено: alex_60, 02.08.2019 - 23:56]
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§ maxsaf
В едином дружном нур-порыве
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2576
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
У него рабочий день закончился.

Дружный нур-порыв не должен зависеть от времени когда смена заканчивается ))
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§ Ваш земляк
Re: В едином дружном нур-порыве
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2247
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 03.08.19 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Вызываете собакина на ночной дисскусион?

Смотри, меня за "Оцифрованного" трут нещадно.
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§ Серый волк
В едином дружном нур-порыве
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10518
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.08.19 - 02:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ызываете собакина на ночной дисскусион? У него рабочий день закончился.

Это вы про меня жалобщик в юбку главного редактора?
Миня сирый волг обижаед иму можно, а мни низзя, заблакируйте иго.
:-) :-) :-) :-) :-)
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§ Серый волк
В едином дружном нур-порыве
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10518
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.08.19 - 03:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет такого времени, чтоб не зайти на Родину!
И так, мы не получили ответ. Почему на фото с сайта ЗАКОН подняты руки только у первого ряда.
Почему остальные ряды сидят с нерадостными лицами и как их заставляли поднять.
Мы не увидели ни одного комментария за это безобразие на республиканских ресурсах.
Только людей возмущенных.
По факту мы не видим людей ЗА.
мы активно видим на двух голосованиях людей против на 90 - 95%
И людей против нанятых шнырей на третьем голосовании по поводу Жулебиных Денисовых Мы видим проговорившегося Денисова о каком-то топоре над акимом.
Мы не получили информации откуда у него эти сведения.
Есть все поводы обратиться теперь к самому Назарбаеву.
Напомню, что он жив и здоров.
И я не стесняюсь это сделать.
И спросить о каком таком топоре говорил Денисов
И почему прогрессивная общественность вообще вынуждена выбирать между Юрой Гагариным и Назарбаевым.
Тогда как в адекватном государстве эти фигуры должны работать вместе в плюс стране и экономике.
Следующий вопрос что он сам думает об этом ономастическом безобразии с расколом общества.

Напомним группа не очень умных граждан влезла ногами в историю города в котором две огромные братские могилы 10% населения времен террора гражданской войны и украла у горожан махинациями улицу их героев.
Улицу Павших Борцов и улицу командира Тарана.
Которому жизнью город обязан.
Что завтра неграмотные граждане захотят ул. девушки героя? Юлию Журавлеву? Девушку героя осадившую и весьма побившую отряд карателей, убивавших жителей в городе?
Происходящее реально позор.
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§ Серый волк
В едином дружном нур-порыве
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10518
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.08.19 - 03:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему город вынужден сражаться с дикарями уничтожающими деревья, чтоб отмыть украденные у государства деньги? Все уже говорят, что в городе геноцид деревьев происходит откровенный вместо обрезки и на это уходят десятки миллионов.
Сколько это будет продолжаться и есть вообще какой-то предел, чтоб наконец отправить в тюрьму этих чиновников?
Почему на отчетах перед населением озвучиваются фальшивки перед залом согнанных бюджетников?
Почему существует практика пресс-прикормышей, которые занимаются открвенным враньем и фальсификациями? Почему не возвращены украденные у города чиновниками детсады, городской чистый электротранспорт, конижные магазины (ни одного нет в области) и библиотеки???
Почему у жителей сел чиновники с ворами вместе воровали групповые водопроводы действующие на десятки поселений в нескольких районах, где засоленые грунтовые воды и теперь там привозная вода раз или два в месяц??? А?
Почему?
Почему город зарастает мусором, а под окнами казахского интерната в центре на Ленина выросло здание прокуратуры построенное мусорщиками?
Когда будет заменена эта банда чиновников на адекватных?
Почему вместо ремонта дорог за страшные деньги проводится имитация?
Почему дороги в школу по городу не освещаются и погружены в грязь и темноту? 21 век наступил?
Почему села вокруг города выглядят как после ковровх бомбардировок врагами с сплошными руинами ферм и домов, видно это на любом сервисе с картами и отображением карты спутниковых снимков?
Вы хотите улицу имени себя при всем этом или возьметесь устранить, хотть часть этого?
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§ Серый волк
В едином дружном нур-порыве
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10518
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.08.19 - 03:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
У него рабочий день закончился.

Это у акиматских троллей и платных прикормышей рабочий день закончился.
А настоящим жителям ничто не мешает зайти в любое время.
:lol:
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§ maxsaf
В едином дружном нур-порыве
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2576
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 08:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Еще один вопрос забыл - что насчет улицы Герасимова?
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§ elektron
Re: В едином дружном нур-порыве
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3361
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.08.19 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Это вы про меня

Не внимательно следите за происходящим. 100% не про тебя Серый. У нас же тут как живой уголок уже. :lol:
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§ таноми52
Re: В едином дружном нур-порыве
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 852
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 03.08.19 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Почему на фото с сайта ЗАКОН подняты руки только у первого ряда.


Я так поняла, что голосовать "за" или "против" имеют право только уполномоченные люди - депутаты, они сидят в первом ряду. У всех у них приколоты депутатские значки. Присутствующие на общественных слушаниях могут только высказывать своё мнение. Решение принимают депутаты - голосованием. Это не Новгородское вече...
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§ elektron
Re: В едином дружном нур-порыве
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3361
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.08.19 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До чего обманчива природа, подумал ёжик, слезая с кактуса! :lol:
Так и тут, на лицо или лице, не важно, жители принимают значимые решения :-x
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§ Butch
В едином дружном нур-порыве
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 93
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 04.08.19 - 06:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Когда будет заменена эта банда чиновников на адекватных?

Тогда, когда в стране вообще появятся адекватные люди. И не просто появятся, а размножатся до 51-го процента населения. Ну и на все Ваши остальные вопросы ответ так или иначе вытекает из первых двух предложений.
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§ alex_60
В едином дружном нур-порыве
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4310
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.08.19 - 07:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Решение принимают депутаты - голосованием. Это не Новгородское вече...

Да, решение принимал первый ряд, десять человек. Остальные-массовка.
Десять человек решили-Гагарина-на свалку,
Назарбаева-на его место. Хотя это не его место. Место уже занято.
Рейдерский захват.
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