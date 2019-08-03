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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2576
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Щас ем борщ зеленый со щавелем. Насажал тут себе щавеля несколько грядок. К истокам возвращаюсь ))
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3361
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.08.19 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
И что, если исчез Союз, я эти Родины побоку и "вправе выбирать новую"? Слабый аргумент

Ну почему слабый, по-моему само то. Не хочу в даваться в детали, но согласно статистике 30% выезжающих коренной национальности. Почему она должна оставаться моей Родиной (хотя в душе где то так и есть), если эта родина делает всё возможное, что бы меня изгнать? Тут на форуме из местных тоже вроде "у кого жизнь удалась" большинство. Да и как в другой ветке писал, что то не было такого патриотизма у предков. И с Поволжья и с Украины и с Белоруссии ехали и приживались. Процесс то собственно естественный. Едут не обязательно туда, где лучше, а от туда, чтоб хуже не стало.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3361
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.08.19 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Взять меня, с моими "болячками" так же может лет 20-ть тому назад написали бы, умер от тромбозов. Как статья про 38-ми летнюю женщину была. Ан нет, провели анализ крови, назначили медикаменты и вуа ля. В КЗ может мне всего 4 года ещё оставалось, а тут живу и не жжужу :lol: Спасибо медицине. Хотя тогда в свои 25-ть я о подобном и не думал конечно, просто с родителями поехал.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3361
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.08.19 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и так к размышлению. Сколько уехало с Кустаная и сколько понаехало? И кто они которые сегодня там решения принимают ул. Гагарина переименовать? 8-)
ПС: Я родился в Кустанае и свидетельство о рождении могу предоставить.

[Исправлено: elektron, 03.08.2019 - 18:47]
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11781
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.08.19 - 00:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Щас ем борщ зеленый со щавелем. Насажал тут себе щавеля несколько грядок. К истокам возвращаюсь ))

Ну вот. Скоро лаптями щи хлебать будешь? Туеса из бересты плести? :lol:
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 852
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 04.08.19 - 00:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
что то не было такого патриотизма у предков. И с Поволжья и с Украины и с Белоруссии ехали и приживались



Не поняла. Причём тут патриотизм, если предки ехали не за границу, а в другой регион своей же страны? Даже сравнивать нельзя - Миграция и Эмиграция
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11781
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.08.19 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
. Другое дело "уехать от безысходности"... Но жизнь полосатая. Сегодня в стране чёрная полоса, а завтра наступит белая... И наоборот, там наступит чёрная. Так и будут "патриоты" бегать туда-сюда?

В масштабах государства "сегодня" и "завтра" - это довольно долгие периоды, возможно в человеческую жизнь. Но вот я даже не представляю, что должно случится чтобы в Казахстане зафиксировали "экономическое чудо" как в Японии или Германии в послевоенные годы. Рост, конечно, есть, но до "чуда" очень далеко. Ну... какой рост - с 2015-го очень хорошо просел уровень жизни и до сих пор не восстановился. А уж по мировым меркам - ещё догонять и догонять. В статье Артём Марусич пишет, что в США в день 38000 чистыми выходит на минимальной зарплате, у нас это зарплата за две недели. При этом цены всего лишь в пару-тройку раз выше (а то и меньше), но никак не в 14.
А тем более, когда уезжали в 90-е - там безысходность ещё хлеще была.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4308
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.08.19 - 01:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у нас.. Во дворе.. Есть девченка одна..
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