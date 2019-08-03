Цитата: таноми52:

И что, если исчез Союз, я эти Родины побоку и "вправе выбирать новую"? Слабый аргумент

Ну почему слабый, по-моему само то. Не хочу в даваться в детали, но согласно статистике 30% выезжающих коренной национальности. Почему она должна оставаться моей Родиной (хотя в душе где то так и есть), если эта родина делает всё возможное, что бы меня изгнать? Тут на форуме из местных тоже вроде "у кого жизнь удалась" большинство. Да и как в другой ветке писал, что то не было такого патриотизма у предков. И с Поволжья и с Украины и с Белоруссии ехали и приживались. Процесс то собственно естественный. Едут не обязательно туда, где лучше, а от туда, чтоб хуже не стало.