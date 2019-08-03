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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2576
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Щас ем борщ зеленый со щавелем. Насажал тут себе щавеля несколько грядок. К истокам возвращаюсь ))
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3360
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.08.19 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
И что, если исчез Союз, я эти Родины побоку и "вправе выбирать новую"? Слабый аргумент

Ну почему слабый, по-моему само то. Не хочу в даваться в детали, но согласно статистике 30% выезжающих коренной национальности. Почему она должна оставаться моей Родиной (хотя в душе где то так и есть), если эта родина делает всё возможное, что бы меня изгнать? Тут на форуме из местных тоже вроде "у кого жизнь удалась" большинство. Да и как в другой ветке писал, что то не было такого патриотизма у предков. И с Поволжья и с Украины и с Белоруссии ехали и приживались. Процесс то собственно естественный. Едут не обязательно туда, где лучше, а от туда, чтоб хуже не стало.
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3360
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.08.19 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Взять меня, с моими "болячками" так же может лет 20-ть тому назад написали бы, умер от тромбозов. Как статья про 38-ми летнюю женщину была. Ан нет, провели анализ крови, назначили медикаменты и вуа ля. В КЗ может мне всего 4 года ещё оставалось, а тут живу и не жжужу :lol: Спасибо медицине. Хотя тогда в свои 25-ть я о подобном и не думал конечно, просто с родителями поехал.
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