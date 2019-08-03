Цитата: maxsaf:

В этой теме местные ни слова не сказали ни о рюкзаках своих детей, ни о прогулках с ними, ни о подготовке к 1 сентября, вообще ни слова по теме. Почему?

Некогда было... утром с коллективом, включая детей уехали на Каратомары... наотдыхались... токо на сайт зашел, а тут ... рюкзаками меряются.



Про него скажу так, всё это министерство безобразования я бы разогнал нах.. только за одну их фразу Цитата: Вес школьной сумки не должен превышать 1 кг

ПАтАмутштА... взять рюкзак любого среднестатистического школьника, в любой средней школе любого города, в любой день недели и любого класса, вес его рюкзака НЕ БУДЕТ 1 кг и менее. А Это значит, что у чиновников напрочь отсутствует представление о реалиях нынешнего образования, за которое они якобы отвечают, но регулярно получают бабосы и премии себе на карточку.

Возможно они живут только в отчётах Нарзабаевских школ, в которых дети не носят учебники и оставляют их в школе в своих шкафчиках. НО этих школ раз два и обчёлся. И финансирование этих школ настолько большое, что хватает даже на спортивную форму учеников, в отличие от любой другой школы страны. Вот и вся справедливость... одни ученики ровные, а есть ровнее.