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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6541
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.08.19 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
слышал кто?

Я уже писал. Курицы разные бывают. Некоторых доют ... :lol: в Москве особо.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2576
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы: Это уже прям сквозит в ваших комментах почти к каждой новости

Ну здесь я могу так ответить: зарегался на форуме по всем правилам. Нарушаю - удаляют. Если не нарушаю - дальше ваше право - читать или не читать. А по поводу "там" и "тут" что мне еще остается, коль жизнь моя разделилась пополам волей судьбы.
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3360
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.08.19 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Тс, тоже в "Сканер" хочешь?

Какой такой сканер, у меня принтер со сканером! :-P
А свидетели Иеговы только открещиваются уже, лишь бы прошёл мимо просто :lol: 8-)
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6541
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.08.19 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Какой такой сканер

Аналог Миротворца в России.
Адреса,фото,пароли, семья, родня, работа :-) я думаю ты понял.
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3360
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.08.19 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Аналог Миротворца в России.

Тю ФСБ, ФБР и пр. в одном. Так это же удобно. :lol:
У меня они в одной очереди со свидетелями иеговыми ! :lol: 8-)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2576
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60: Ну не понимает он пока. Со временем.. Может быть.

Алекс, я здесь не ищу нравоучений, поэтому на первый раз отвечу культурно - установите себе новый модный сертификат, и он защитит вас от любых моих "унасувас" и больше ничто не сможет травмировать вашу психику. :-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4307
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто сегодня в Тоболе купался, как водичка?
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§ Сыкымы
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 956
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.08.19 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Если не нарушаю - дальше ваше право - читать или не читать

Да никто вам не запрещает писать. Просто комменты в духе "то ли дело у нас" читать никому не интересно. Тогда для чего писать, если никто читать не будет? Короче: информация, критика, ваше мнение и т.д. - "гуд", кич - "бэд". Так доступно? :lol: 8-) ;-)
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§ Сыкымы
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 956
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.08.19 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

А как же Илья? :lol:
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§ electro
Флуд и оффтопик (часть 4)
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 32
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 03.08.19 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

Илья для тех, кто верит в это

[Исправлено: electro, 03.08.2019 - 15:22]
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2576
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
читать никому не интересно

А вы думаете, что ваши знаменитые каменты тут же на цитаты растаскивают? ))) И вообще, негоже за всех решать, пишите "мне не интересно", для слова "никому" надо бы мнение остальных узнать. Понимаю, лично вам мои "унасувас" не нравятся. Дык тут сплошь и рядом такое ))). А вообще у меня время от времени спрашивают, как у вас это, как то. Но не всегда в подходящей теме.
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§ Сыкымы
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 956
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.08.19 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
надо бы мнение остальных узнать.


Большинство на этом форуме - местные, они и так знают про наши реалии не понаслышке. Не надо на больную мозольку наступать :lol:

Цитата:
maxsaf:
Дык тут сплошь и рядом


"Сплошь и рядом" такое х**рит практически один - ну дык эти его "портянки" толком никто и не читает. 70% - от слова "совсем", 20% - до половины не дочитывают, 10% - читают до конца и пытаются вникнуть в суть сказанного.

Цитата:
maxsaf:
А вообще у меня время от времени спрашивают, как у вас это, как то.


Ну вы же нормально отвечали, интересно было почитать, это была - информация от очевидца, "из первых рук". А "то ли дело у нас" - это не айс, такая подача инфы не воспринимается позитивно.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2576
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Большинство на этом форуме - местные

Очень спорный момент )))
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 851
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 03.08.19 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата maxsaf :"Моя родина - Советский Союз. Будь она жива - я бы до сих пор был ее патриотом. Будь с ней все хорошо - мне бы не пришлось никуда уезжать. Все, нет ее, я в праве выбрать новую, хотя бы своим детям."

Да, мы все родом из СССР. Но моя Родина Казахстан, а историческая - Россия. И что, если исчез Союз, я эти Родины побоку и "вправе выбирать новую"? Слабый аргумент. Патриоты так не рассуждают.
Другое дело "уехать от безысходности"... Но жизнь полосатая. Сегодня в стране чёрная полоса, а завтра наступит белая... И наоборот, там наступит чёрная. Так и будут "патриоты" бегать туда-сюда?
А я даже в страшном сне представить не могу, что мои будущие внуки будут лишены нашего национального духа, менталитета, будут гордиться страной проживания, а родная для них станет чужой
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2576
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А я даже в страшном сне представить не могу, что мои будущие внуки будут лишены нашего национального духа, менталитета, будут гордиться страной проживания, а родная для них станет чужой

Мои деды, родом все из Украины, в страшном сне не могли представить, что их внуки будут есть баурсаки вместо вареников, что их родная Украина станет для нас чужой. А в Канаде я возвращаюсь к историческим корням, тут очень большая украинская диаспора, Канадцы с украинскими корнями тут до сих пор едят вареники и любят борщ ))) Вам не заметили, что мы с вами немного разные ))
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