Цитата: maxsaf:

надо бы мнение остальных узнать.



Большинство на этом форуме - местные, они и так знают про наши реалии не понаслышке. Не надо на больную мозольку наступать



Цитата: maxsaf:

Дык тут сплошь и рядом



"Сплошь и рядом" такое х**рит практически один - ну дык эти его "портянки" толком никто и не читает. 70% - от слова "совсем", 20% - до половины не дочитывают, 10% - читают до конца и пытаются вникнуть в суть сказанного.



Цитата: maxsaf:

А вообще у меня время от времени спрашивают, как у вас это, как то.



Ну вы же нормально отвечали, интересно было почитать, это была - информация от очевидца, "из первых рук". А "то ли дело у нас" - это не айс, такая подача инфы не воспринимается позитивно.