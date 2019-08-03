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Страница 117 из 117«1...115116117
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Пользователи)
Сообщений: 16997
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.08.19 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А то не доживешь до вторника.

Алекс, а что в Понедельник?
У кого то, день рождения?... :-o
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4307
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интресует, как там кот, который приходил. Матрос передает ему кусочек еды. .

[Исправлено: alex_60, 03.08.2019 - 17:01]
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Пользователи)
Сообщений: 16997
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.08.19 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас уже - Двое приходятю
Второй - чёрный. Не знаю, как они-
делят - территорию. Но приходится
молоко - покупать, в 2 раза больше... :lol: :oops:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Пользователи)
Сообщений: 16997
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.08.19 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, на обед у меня было-голубцы,
в Виноградных листьях. Я листья тоже-
ел, не зная, можно или нет... :-o
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§ elektron
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3355
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.08.19 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
молоко - покупать, в 2 раза больше...

Скоро ещё и котят принесут, кормить придётся ;-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4307
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
что в Понедельник?

У тебя,
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Пользователи)
Сообщений: 16997
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.08.19 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Скоро ещё и котят принесут,

Они,оба - коты. Но могут быть - алиментщиками,
тогда да. Но я в фонд - обращусь... :lol: :oops: :-P
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Пользователи)
Сообщений: 16997
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.08.19 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
У тебя,

У меня, вместе с А.С. Пушкиным.
Он только немного старше меня... ;-) :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4307
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
тоже- ел, не зная, можно или нет..

Видать какие листья.
У них же перечень есть.
Уточнм.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4307
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Про вторник я ради шутки
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Пользователи)
Сообщений: 16997
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.08.19 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
У них же перечень есть. Уточнм.

Как теперь? Я же их - съел... :lol: :-o
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Пользователи)
Сообщений: 16997
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.08.19 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Про вторник я ради шутки

А я думал, у вас - выходной... :lol: :oops:
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Страница 117 из 117«1...115116117
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