Цитата: Сыкымы: Это уже прям сквозит в ваших комментах почти к каждой новости

Ну здесь я могу так ответить: зарегался на форуме по всем правилам. Нарушаю - удаляют. Если не нарушаю - дальше ваше право - читать или не читать. А по поводу "там" и "тут" что мне еще остается, коль жизнь моя разделилась пополам волей судьбы.