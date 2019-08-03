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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6541
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.08.19 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
слышал кто?

Я уже писал. Курицы разные бывают. Некоторых доют ... :lol: в Москве особо.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2568
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы: Это уже прям сквозит в ваших комментах почти к каждой новости

Ну здесь я могу так ответить: зарегался на форуме по всем правилам. Нарушаю - удаляют. Если не нарушаю - дальше ваше право - читать или не читать. А по поводу "там" и "тут" что мне еще остается, коль жизнь моя разделилась пополам волей судьбы.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3352
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.08.19 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Тс, тоже в "Сканер" хочешь?

Какой такой сканер, у меня принтер со сканером! :-P
А свидетели Иеговы только открещиваются уже, лишь бы прошёл мимо просто :lol: 8-)
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6541
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.08.19 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Какой такой сканер

Аналог Миротворца в России.
Адреса,фото,пароли, семья, родня, работа :-) я думаю ты понял.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3352
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.08.19 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Аналог Миротворца в России.

Тю ФСБ, ФБР и пр. в одном. Так это же удобно. :lol:
У меня они в одной очереди со свидетелями иеговыми ! :lol: 8-)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2568
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60: Ну не понимает он пока. Со временем.. Может быть.

Алекс, я здесь не ищу нравоучений, поэтому на первый раз отвечу культурно - установите себе новый модный сертификат, и он защитит вас от любых моих "унасувас" и больше ничто не сможет травмировать вашу психику. :-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4302
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто сегодня в Тоболе купался, как водичка?
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* Сыкымы
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 955
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.08.19 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Если не нарушаю - дальше ваше право - читать или не читать

Да никто вам не запрещает писать. Просто комменты в духе "то ли дело у нас" читать никому не интересно. Тогда для чего писать, если никто читать не будет? Короче: информация, критика, ваше мнение и т.д. - "гуд", кич - "бэд". Так доступно? :lol: 8-) ;-)
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* Сыкымы
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 955
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.08.19 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

А как же Илья? :lol:
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