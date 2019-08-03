Цитата: alex_60:

Что их дети учатся в МГУ, отдыхают на островах. Два раза в год

У нас есть открытый бассейн, с горками, брызгалками и т.д. Детям ничего лучше и не надо, могут каждый день там торчать, все лето. И ни на какие острова они не хотят )))