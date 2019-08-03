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≡ Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует покупать школьникам главный санврач РК		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует покупать школьникам главный санврач РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36364
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.19 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вес школьной сумки не должен превышать 1 кг, напомнили в Минздраве. Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК опубликовал рекомендации родителям по подготовке детей к школе.
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§ maxsaf
Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует покупать школьникам главный санврач РК
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2568
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Что их дети учатся в МГУ, отдыхают на островах. Два раза в год

Дык а я и не сравниваю себя и этих. Я сравниваю себя до и себя же - после. Все на своем собственном опыте, без википедий )))
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§ maxsaf
Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует покупать школьникам главный санврач РК
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2568
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Что их дети учатся в МГУ, отдыхают на островах. Два раза в год

У нас есть открытый бассейн, с горками, брызгалками и т.д. Детям ничего лучше и не надо, могут каждый день там торчать, все лето. И ни на какие острова они не хотят )))
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§ maxsaf
Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует покупать школьникам главный санврач РК
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2568
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Счастье - не на островах, оно в нас )) Я спрашиваю племянников в КЗ - чуть ли не суицидальный настрой. Спрашиваю своих собственных детей - они ничего лучше себе и представить не могут. Личный опыт, без копипасты с вики.)) ;-)
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§ drakon
Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует покупать школьникам главный санврач РК
drakon


(Пользователи)
Сообщений: 16989
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.08.19 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
в Канаде детям ничего не задают на дом.

У нас тоже без - домашки.Занятия-
5 раз в неделю,суббота - выходной... :lol: :oops: :-P
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§ alex_60
Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует покупать школьникам главный санврач РК
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4302
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У нас есть открытый бассейн, с горками

Так у нас на каждой даче это есть.
И че?
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§ alex_60
Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует покупать школьникам главный санврач РК
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4302
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Спрашиваю своих собственных детей - они

А зачем ты их спрашиваешь?
Есть сомнение что ты выбрал неправильный путь?
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§ maxsaf
Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует покупать школьникам главный санврач РК
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2568
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Так у нас на каждой даче это есть.

Отлично. Пользуйтесь ))
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§ maxsaf
Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует покупать школьникам главный санврач РК
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2568
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А зачем ты их спрашиваешь? Есть сомнение что ты выбрал неправильный путь?

Это новый для нас мир, неизведанный. Что плохого в том, что я хочу быть уверен каждую минуту, что сделал правильный выбор, я же не в отпуске тут. Я сделал выбор на несколько поколений вперед, это серьезные вещи, между прочим...
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* Сыкымы
Re: Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 955
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.08.19 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
То ли дело у нас

Это уже прям сквозит в ваших комментах почти к каждой новости. Как хорошо "у нас" и как плохо "у вас". А давно ли стало это "у нас"? Прям кич какой-то... И Алекс об этом же.
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§ Обликоморале
Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует покупать школьникам главный санврач РК
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6541
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.08.19 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Сказали - не волнуйтесь, выучим.

Англицкий думаю хорошо знаешь..хотя можно и на доступный язык перевести
это про ваших соседей
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§ alex_60
Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует покупать школьникам главный санврач РК
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4302
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Алекс об этом же.

Ну не понимает он пока.
Со временем.. Может быть.
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§ maxsaf
Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует покупать школьникам главный санврач РК
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2568
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.19 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Да есть такое, могу подтвердить на личном опыте. Сын закончил школу с отличием, и забрал у сверстников все награды по английскому языку )))
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* Сыкымы
Re: Форму из натуральных тканей и кожаную обувь советует...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 955
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.08.19 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК запустит горячую линию для родителей по номеру: 8 (7172) 74-18-64.


А "горячую линию" с коротким номером запустить нельзя? Чтобы звонки на эту линию были бесплатными для жителей всего Казахстана, а не только Нурсурсултана.
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